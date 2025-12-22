- Incremento
Total de Trades:
189
Transacciones Rentables:
158 (83.59%)
Transacciones Irrentables:
31 (16.40%)
Mejor transacción:
317.50 USD
Peor transacción:
-382.93 USD
Beneficio Bruto:
1 689.15 USD (60 056 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 079.05 USD (42 786 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (23.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
577.13 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
1.20%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
1.21
Transacciones Largas:
154 (81.48%)
Transacciones Cortas:
35 (18.52%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
3.23 USD
Beneficio medio:
10.69 USD
Pérdidas medias:
-34.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-50.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-382.93 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.28%
Pronóstico anual:
27.70%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.12 USD
Máxima:
503.05 USD (65.80%)
Reducción relativa:
De balance:
23.39% (153.05 USD)
De fondos:
0.99% (30.52 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|608
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|17K
|GBPAUD
|307
|USDCAD
|53
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +317.50 USD
Peor transacción: -383 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +23.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -50.15 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3623
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 461
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
BlueberryMarkets-Live
|1.84 × 227
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|2.37 × 19
|
Exness-MT5Real15
|2.39 × 893
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarkets-MT5-4
|2.50 × 2
