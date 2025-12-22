SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / GOLD EA
Anton Kondratev

GOLD EA

Anton Kondratev
0 comentarios
Fiabilidad
45 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 43%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
189
Transacciones Rentables:
158 (83.59%)
Transacciones Irrentables:
31 (16.40%)
Mejor transacción:
317.50 USD
Peor transacción:
-382.93 USD
Beneficio Bruto:
1 689.15 USD (60 056 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 079.05 USD (42 786 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (23.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
577.13 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
1.20%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
1.21
Transacciones Largas:
154 (81.48%)
Transacciones Cortas:
35 (18.52%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
3.23 USD
Beneficio medio:
10.69 USD
Pérdidas medias:
-34.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-50.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-382.93 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.28%
Pronóstico anual:
27.70%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.12 USD
Máxima:
503.05 USD (65.80%)
Reducción relativa:
De balance:
23.39% (153.05 USD)
De fondos:
0.99% (30.52 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 185
GBPAUD 3
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 608
GBPAUD 2
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 17K
GBPAUD 307
USDCAD 53
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +317.50 USD
Peor transacción: -383 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +23.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -50.15 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3623
Exness-MT5Real8
1.28 × 461
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
BlueberryMarkets-Live
1.84 × 227
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Forex.com-Live 536
2.37 × 19
Exness-MT5Real15
2.39 × 893
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarkets-MT5-4
2.50 × 2
otros 99...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.12 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.11 14:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.42% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 16:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.22 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada