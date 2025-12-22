- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
189
Negociações com lucro:
158 (83.59%)
Negociações com perda:
31 (16.40%)
Melhor negociação:
317.50 USD
Pior negociação:
-382.93 USD
Lucro bruto:
1 689.15 USD (60 056 pips)
Perda bruta:
-1 079.05 USD (42 786 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (23.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
577.13 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
1.20%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.21
Negociações longas:
154 (81.48%)
Negociações curtas:
35 (18.52%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
3.23 USD
Lucro médio:
10.69 USD
Perda média:
-34.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-50.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-382.93 USD (1)
Crescimento mensal:
2.28%
Previsão anual:
27.70%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.12 USD
Máximo:
503.05 USD (65.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.39% (153.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.99% (30.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|608
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|17K
|GBPAUD
|307
|USDCAD
|53
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +317.50 USD
Pior negociação: -383 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +23.01 USD
Máxima perda consecutiva: -50.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3623
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 461
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
BlueberryMarkets-Live
|1.84 × 227
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|2.37 × 19
|
Exness-MT5Real15
|2.39 × 893
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarkets-MT5-4
|2.50 × 2
