SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / GOLD EA
Anton Kondratev

GOLD EA

Anton Kondratev
0 comentários
Confiabilidade
45 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 43%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
189
Negociações com lucro:
158 (83.59%)
Negociações com perda:
31 (16.40%)
Melhor negociação:
317.50 USD
Pior negociação:
-382.93 USD
Lucro bruto:
1 689.15 USD (60 056 pips)
Perda bruta:
-1 079.05 USD (42 786 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (23.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
577.13 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
1.20%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.21
Negociações longas:
154 (81.48%)
Negociações curtas:
35 (18.52%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
3.23 USD
Lucro médio:
10.69 USD
Perda média:
-34.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-50.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-382.93 USD (1)
Crescimento mensal:
2.28%
Previsão anual:
27.70%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.12 USD
Máximo:
503.05 USD (65.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.39% (153.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.99% (30.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 185
GBPAUD 3
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 608
GBPAUD 2
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 17K
GBPAUD 307
USDCAD 53
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +317.50 USD
Pior negociação: -383 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +23.01 USD
Máxima perda consecutiva: -50.15 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3623
Exness-MT5Real8
1.28 × 461
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
BlueberryMarkets-Live
1.84 × 227
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Forex.com-Live 536
2.37 × 19
Exness-MT5Real15
2.39 × 893
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarkets-MT5-4
2.50 × 2
99 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.12 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.11 14:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.42% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 16:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.22 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar