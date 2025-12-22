- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
189
盈利交易:
158 (83.59%)
亏损交易:
31 (16.40%)
最好交易:
317.50 USD
最差交易:
-382.93 USD
毛利:
1 689.15 USD (60 056 pips)
毛利亏损:
-1 079.05 USD (42 786 pips)
最大连续赢利:
21 (23.01 USD)
最大连续盈利:
577.13 USD (14)
夏普比率:
0.13
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
1.20%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.21
长期交易:
154 (81.48%)
短期交易:
35 (18.52%)
利润因子:
1.57
预期回报:
3.23 USD
平均利润:
10.69 USD
平均损失:
-34.81 USD
最大连续失误:
2 (-50.15 USD)
最大连续亏损:
-382.93 USD (1)
每月增长:
2.28%
年度预测:
27.70%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.12 USD
最大值:
503.05 USD (65.80%)
相对跌幅:
结余:
23.39% (153.05 USD)
净值:
0.99% (30.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|608
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|17K
|GBPAUD
|307
|USDCAD
|53
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +317.50 USD
最差交易: -383 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +23.01 USD
最大连续亏损: -50.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3623
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 461
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
BlueberryMarkets-Live
|1.84 × 227
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|2.37 × 19
|
Exness-MT5Real15
|2.39 × 893
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarkets-MT5-4
|2.50 × 2
