Всего трейдов:
189
Прибыльных трейдов:
158 (83.59%)
Убыточных трейдов:
31 (16.40%)
Лучший трейд:
317.50 USD
Худший трейд:
-382.93 USD
Общая прибыль:
1 689.15 USD (60 056 pips)
Общий убыток:
-1 079.05 USD (42 786 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (23.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
577.13 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
1.20%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.21
Длинных трейдов:
154 (81.48%)
Коротких трейдов:
35 (18.52%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
3.23 USD
Средняя прибыль:
10.69 USD
Средний убыток:
-34.81 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-50.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-382.93 USD (1)
Прирост в месяц:
2.28%
Годовой прогноз:
27.70%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
503.05 USD (65.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.39% (153.05 USD)
По эквити:
0.99% (30.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|608
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|17K
|GBPAUD
|307
|USDCAD
|53
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +317.50 USD
Худший трейд: -383 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +23.01 USD
Макс. убыток в серии: -50.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3623
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 461
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
BlueberryMarkets-Live
|1.84 × 227
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|2.37 × 19
|
Exness-MT5Real15
|2.39 × 893
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarkets-MT5-4
|2.50 × 2
Нет отзывов