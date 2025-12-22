СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GOLD EA
Anton Kondratev

GOLD EA

Anton Kondratev
0 отзывов
Надежность
45 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 43%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
189
Прибыльных трейдов:
158 (83.59%)
Убыточных трейдов:
31 (16.40%)
Лучший трейд:
317.50 USD
Худший трейд:
-382.93 USD
Общая прибыль:
1 689.15 USD (60 056 pips)
Общий убыток:
-1 079.05 USD (42 786 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (23.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
577.13 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
1.20%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.21
Длинных трейдов:
154 (81.48%)
Коротких трейдов:
35 (18.52%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
3.23 USD
Средняя прибыль:
10.69 USD
Средний убыток:
-34.81 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-50.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-382.93 USD (1)
Прирост в месяц:
2.28%
Годовой прогноз:
27.70%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
503.05 USD (65.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.39% (153.05 USD)
По эквити:
0.99% (30.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 185
GBPAUD 3
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 608
GBPAUD 2
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 17K
GBPAUD 307
USDCAD 53
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +317.50 USD
Худший трейд: -383 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +23.01 USD
Макс. убыток в серии: -50.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3623
Exness-MT5Real8
1.28 × 461
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
BlueberryMarkets-Live
1.84 × 227
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Forex.com-Live 536
2.37 × 19
Exness-MT5Real15
2.39 × 893
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarkets-MT5-4
2.50 × 2
еще 99...
Нет отзывов
2026.01.12 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.11 14:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.42% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 16:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.22 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
