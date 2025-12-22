- Büyüme
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
2.59 USD (258 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.59 USD (3)
Sharpe oranı:
4.45
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.32%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
3 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.86 USD
Ortalama kâr:
0.86 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.33% (0.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|159
|GBPUSD
|99
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +2.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
XMTrading-Real 34
|0.00 × 2
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
Ava-Real 1
|0.00 × 1
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 10
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 13
XMAU-Real 20
|0.00 × 2
FBS-Real-1
|0.00 × 2
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
FBS-Real-13
|0.17 × 6
FBS-Real-9
|0.20 × 10
ILQAu-A1 Live
|0.20 × 10
Pepperstone-Edge03
|0.22 × 9
Tickmill-Live05
|0.29 × 564
Tradestone-Real-1
|0.33 × 3
LiteFinance-ECN2.com
|0.33 × 6
NPBFX-Real
|0.33 × 3
AxiTrader-US09-Live
|0.40 × 200
My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit.
## The maximum trade position is only 1 position. ##
Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:100
Stop loss per trade: 1-10% of balance
Maximum Positions : 1
Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.
When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
