Budiman Budiman

One Punch FX

Budiman Budiman
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 55 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
FBS-Real-8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
2.59 USD (258 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.59 USD (3)
Sharpe oranı:
4.45
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.32%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
3 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.86 USD
Ortalama kâr:
0.86 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.33% (0.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2
GBPUSD 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 2
GBPUSD 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 159
GBPUSD 99
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +2.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Ava-Real 1
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 10
Pepperstone-Edge01
0.00 × 13
XMAU-Real 20
0.00 × 2
FBS-Real-1
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
FBS-Real-13
0.17 × 6
FBS-Real-9
0.20 × 10
ILQAu-A1 Live
0.20 × 10
Pepperstone-Edge03
0.22 × 9
Tickmill-Live05
0.29 × 564
Tradestone-Real-1
0.33 × 3
LiteFinance-ECN2.com
0.33 × 6
NPBFX-Real
0.33 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.40 × 200
My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit.
## The maximum trade position is only 1 position. ##

Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:100
Stop loss per trade: 1-10% of balance 
Maximum Positions : 1


Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.

When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
İnceleme yok
2025.12.22 14:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.22 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
One Punch FX
Ayda 55 USD
3%
0
0
USD
103
USD
1
0%
3
100%
100%
n/a
0.86
USD
0%
1:500
Kopyala

