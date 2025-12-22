- Wachstum
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
9 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
1.86 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
7.74 USD (770 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (7.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7.74 USD (9)
Sharpe Ratio:
1.86
Trading-Aktivität:
94.20%
Max deposit load:
2.42%
Letzter Trade:
60 Minuten
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
5 (55.56%)
Short-Positionen:
4 (44.44%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
0.86 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
7.74%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
5.40% (5.54 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|382
|AUDUSD
|289
|GBPUSD
|99
|
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1.86 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 13
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 17
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
FBS-Real-13
|0.17 × 6
|
ILQAu-A1 Live
|0.20 × 10
|
Pepperstone-Edge03
|0.22 × 9
|
Tickmill-Live05
|0.29 × 564
|
FBS-Real-9
|0.31 × 32
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 3
|
NPBFX-Real
|0.33 × 3
|
Tradestone-Real-1
|0.33 × 3
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.33 × 6
|
AxiTrader-US09-Live
|0.40 × 200
My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit with hidden SL/TP.
## The maximum trade position is only 1 position. ##
Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:100
Stop loss per trade: 1-10% of balance
Maximum Positions : 1
Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.
When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
