Señales / MetaTrader 4 / One Punch FX
Budiman Budiman

One Punch FX

Budiman Budiman
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 55 USD al mes
incremento desde 2025 8%
FBS-Real-8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
9 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
1.86 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
7.74 USD (770 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (7.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7.74 USD (9)
Ratio de Sharpe:
1.86
Actividad comercial:
94.20%
Carga máxima del depósito:
2.42%
Último trade:
13 minutos
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
24 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
5 (55.56%)
Transacciones Cortas:
4 (44.44%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.86 USD
Beneficio medio:
0.86 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
7.74%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
5.40% (5.54 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 5
AUDUSD 3
GBPUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 4
AUDUSD 3
GBPUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 382
AUDUSD 289
GBPUSD 99
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1.86 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +7.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live08
0.00 × 2
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
XMTrading-Real 34
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 13
XMAU-Real 20
0.00 × 2
Alpari-Standard3
0.00 × 2
FBS-Real-1
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 17
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
Ava-Real 1
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
FBS-Real-13
0.17 × 6
ILQAu-A1 Live
0.20 × 10
Pepperstone-Edge03
0.22 × 9
Tickmill-Live05
0.29 × 564
FBS-Real-9
0.31 × 32
Tickmill-Live10
0.33 × 3
NPBFX-Real
0.33 × 3
Tradestone-Real-1
0.33 × 3
LiteFinance-ECN2.com
0.33 × 6
AxiTrader-US09-Live
0.40 × 200
otros 146...
My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit with hidden SL/TP.
## The maximum trade position is only 1 position. ##

Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:100
Stop loss per trade: 1-10% of balance 
Maximum Positions : 1


Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.

When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
No hay comentarios
2025.12.31 14:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 01:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 14:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.22 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
One Punch FX
55 USD al mes
8%
0
0
USD
108
USD
2
0%
9
100%
94%
n/a
0.86
USD
5%
1:500
Copiar

