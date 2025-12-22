- Прирост
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
9 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.86 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
7.74 USD (770 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
9 (7.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.74 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
1.86
Торговая активность:
94.20%
Макс. загрузка депозита:
2.42%
Последний трейд:
36 минут
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
5 (55.56%)
Коротких трейдов:
4 (44.44%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.86 USD
Средняя прибыль:
0.86 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
7.74%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
5.40% (5.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|382
|AUDUSD
|289
|GBPUSD
|99
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
Лучший трейд: +1.86 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +7.74 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 13
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 17
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
FBS-Real-13
|0.17 × 6
|
ILQAu-A1 Live
|0.20 × 10
|
Pepperstone-Edge03
|0.22 × 9
|
Tickmill-Live05
|0.29 × 564
|
FBS-Real-9
|0.31 × 32
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 3
|
NPBFX-Real
|0.33 × 3
|
Tradestone-Real-1
|0.33 × 3
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.33 × 6
|
AxiTrader-US09-Live
|0.40 × 200
My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit with hidden SL/TP.
## The maximum trade position is only 1 position. ##
Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:100
Stop loss per trade: 1-10% of balance
Maximum Positions : 1
Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.
When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
