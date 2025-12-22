СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / One Punch FX
Budiman Budiman

One Punch FX

Budiman Budiman
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 55 USD в месяц
прирост с 2025 8%
FBS-Real-8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
9 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.86 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
7.74 USD (770 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
9 (7.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.74 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
1.86
Торговая активность:
94.20%
Макс. загрузка депозита:
2.42%
Последний трейд:
36 минут
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
5 (55.56%)
Коротких трейдов:
4 (44.44%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.86 USD
Средняя прибыль:
0.86 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
7.74%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
5.40% (5.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 5
AUDUSD 3
GBPUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 4
AUDUSD 3
GBPUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 382
AUDUSD 289
GBPUSD 99
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.86 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +7.74 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live08
0.00 × 2
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
XMTrading-Real 34
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 13
XMAU-Real 20
0.00 × 2
Alpari-Standard3
0.00 × 2
FBS-Real-1
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 17
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
Ava-Real 1
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
FBS-Real-13
0.17 × 6
ILQAu-A1 Live
0.20 × 10
Pepperstone-Edge03
0.22 × 9
Tickmill-Live05
0.29 × 564
FBS-Real-9
0.31 × 32
Tickmill-Live10
0.33 × 3
NPBFX-Real
0.33 × 3
Tradestone-Real-1
0.33 × 3
LiteFinance-ECN2.com
0.33 × 6
AxiTrader-US09-Live
0.40 × 200
еще 146...
My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit with hidden SL/TP.
## The maximum trade position is only 1 position. ##

Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:100
Stop loss per trade: 1-10% of balance 
Maximum Positions : 1


Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.

When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
Нет отзывов
2025.12.31 14:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 01:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 14:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.22 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
