- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
9 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
1.86 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
7.74 USD (770 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
9 (7.74 USD)
最大连续盈利:
7.74 USD (9)
夏普比率:
1.86
交易活动:
95.65%
最大入金加载:
2.42%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
24 小时
采收率:
0.00
长期交易:
5 (55.56%)
短期交易:
4 (44.44%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.86 USD
平均利润:
0.86 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
7.74%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
5.40% (5.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|382
|AUDUSD
|289
|GBPUSD
|99
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.86 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +7.74 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 13
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 17
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
FBS-Real-13
|0.17 × 6
|
ILQAu-A1 Live
|0.20 × 10
|
Pepperstone-Edge03
|0.22 × 9
|
Tickmill-Live05
|0.29 × 564
|
FBS-Real-9
|0.31 × 32
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 3
|
NPBFX-Real
|0.33 × 3
|
Tradestone-Real-1
|0.33 × 3
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.33 × 6
|
AxiTrader-US09-Live
|0.40 × 200
My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit with hidden SL/TP.
## The maximum trade position is only 1 position. ##
Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:100
Stop loss per trade: 1-10% of balance
Maximum Positions : 1
Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.
When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
