- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
9 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
1.86 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
7.74 USD (770 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (7.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7.74 USD (9)
Índice de Sharpe:
1.86
Atividade de negociação:
94.20%
Depósito máximo carregado:
2.42%
Último negócio:
26 minutos atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
5 (55.56%)
Negociações curtas:
4 (44.44%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.86 USD
Lucro médio:
0.86 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
7.74%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.40% (5.54 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|382
|AUDUSD
|289
|GBPUSD
|99
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.86 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +7.74 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 13
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 17
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
FBS-Real-13
|0.17 × 6
|
ILQAu-A1 Live
|0.20 × 10
|
Pepperstone-Edge03
|0.22 × 9
|
Tickmill-Live05
|0.29 × 564
|
FBS-Real-9
|0.31 × 32
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 3
|
NPBFX-Real
|0.33 × 3
|
Tradestone-Real-1
|0.33 × 3
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.33 × 6
|
AxiTrader-US09-Live
|0.40 × 200
146 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit with hidden SL/TP.
## The maximum trade position is only 1 position. ##
Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:100
Stop loss per trade: 1-10% of balance
Maximum Positions : 1
Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.
When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
55 USD por mês
8%
0
0
USD
USD
108
USD
USD
2
0%
9
100%
94%
n/a
0.86
USD
USD
5%
1:500