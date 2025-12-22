SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / One Punch FX
Budiman Budiman

One Punch FX

Budiman Budiman
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 55 USD por mês
crescimento desde 2025 8%
FBS-Real-8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
9 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
1.86 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
7.74 USD (770 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (7.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7.74 USD (9)
Índice de Sharpe:
1.86
Atividade de negociação:
94.20%
Depósito máximo carregado:
2.42%
Último negócio:
26 minutos atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
5 (55.56%)
Negociações curtas:
4 (44.44%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.86 USD
Lucro médio:
0.86 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
7.74%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.40% (5.54 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 5
AUDUSD 3
GBPUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 4
AUDUSD 3
GBPUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 382
AUDUSD 289
GBPUSD 99
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.86 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +7.74 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live08
0.00 × 2
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
XMTrading-Real 34
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 13
XMAU-Real 20
0.00 × 2
Alpari-Standard3
0.00 × 2
FBS-Real-1
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 17
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
Ava-Real 1
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
FBS-Real-13
0.17 × 6
ILQAu-A1 Live
0.20 × 10
Pepperstone-Edge03
0.22 × 9
Tickmill-Live05
0.29 × 564
FBS-Real-9
0.31 × 32
Tickmill-Live10
0.33 × 3
NPBFX-Real
0.33 × 3
Tradestone-Real-1
0.33 × 3
LiteFinance-ECN2.com
0.33 × 6
AxiTrader-US09-Live
0.40 × 200
146 mais ...
My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit with hidden SL/TP.
## The maximum trade position is only 1 position. ##

Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:100
Stop loss per trade: 1-10% of balance 
Maximum Positions : 1


Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.

When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
Sem comentários
2025.12.31 14:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 01:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 14:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.22 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
