- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
3
Bénéfice trades:
3 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
1.00 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
2.59 USD (258 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
3 (2.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2.59 USD (3)
Ratio de Sharpe:
4.45
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.32%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
3 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.86 USD
Bénéfice moyen:
0.86 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.33% (0.34 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|159
|GBPUSD
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1.00 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +2.59 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 13
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 2
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
FBS-Real-13
|0.17 × 6
|
FBS-Real-9
|0.20 × 10
|
ILQAu-A1 Live
|0.20 × 10
|
Pepperstone-Edge03
|0.22 × 9
|
Tickmill-Live05
|0.29 × 564
|
Tradestone-Real-1
|0.33 × 3
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.33 × 6
|
NPBFX-Real
|0.33 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.40 × 200
146 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit.
## The maximum trade position is only 1 position. ##
Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:100
Stop loss per trade: 1-10% of balance
Maximum Positions : 1
Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.
When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
55 USD par mois
3%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
1
0%
3
100%
100%
n/a
0.86
USD
USD
0%
1:500