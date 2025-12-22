- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
9 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
1.86 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
7.74 USD (770 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
9 (7.74 USD)
最大連続利益:
7.74 USD (9)
シャープレシオ:
1.86
取引アクティビティ:
94.20%
最大入金額:
2.42%
最近のトレード:
48 分前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
5 (55.56%)
短いトレード:
4 (44.44%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.86 USD
平均利益:
0.86 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
7.74%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
5.40% (5.54 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|382
|AUDUSD
|289
|GBPUSD
|99
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.86 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +7.74 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 13
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 17
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
FBS-Real-13
|0.17 × 6
|
ILQAu-A1 Live
|0.20 × 10
|
Pepperstone-Edge03
|0.22 × 9
|
Tickmill-Live05
|0.29 × 564
|
FBS-Real-9
|0.31 × 32
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 3
|
NPBFX-Real
|0.33 × 3
|
Tradestone-Real-1
|0.33 × 3
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.33 × 6
|
AxiTrader-US09-Live
|0.40 × 200
My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit with hidden SL/TP.
## The maximum trade position is only 1 position. ##
Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:100
Stop loss per trade: 1-10% of balance
Maximum Positions : 1
Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.
When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
