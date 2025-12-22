SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Tradewithajay
Abdul Kadir Jailani

Tradewithajay

Abdul Kadir Jailani
0 inceleme
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 130%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
804
Kârla kapanan işlemler:
613 (76.24%)
Zararla kapanan işlemler:
191 (23.76%)
En iyi işlem:
1 002.00 USD
En kötü işlem:
-2 112.00 USD
Brüt kâr:
58 207.33 USD (334 155 pips)
Brüt zarar:
-46 295.81 USD (271 945 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
61 (1 941.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 157.07 USD (30)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
21.77%
Maks. mevduat yükü:
1.93%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
164
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.02
Alış işlemleri:
291 (36.19%)
Satış işlemleri:
513 (63.81%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
14.82 USD
Ortalama kâr:
94.95 USD
Ortalama zarar:
-242.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-3 182.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 216.00 USD (4)
Aylık büyüme:
63.30%
Yıllık tahmin:
768.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 703.65 USD
Maksimum:
11 650.80 USD (64.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.75% (11 650.80 USD)
Varlığa göre:
0.86% (178.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.sv 786
GBPJPY.sv 7
USDJPY.sv 3
EURAUD.sv 3
USDCAD.sv 3
GBPUSD.sv 1
EURJPY.sv 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.sv 12K
GBPJPY.sv 264
USDJPY.sv 94
EURAUD.sv -488
USDCAD.sv 2
GBPUSD.sv 116
EURJPY.sv 49
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.sv 62K
GBPJPY.sv 547
USDJPY.sv 150
EURAUD.sv -1.1K
USDCAD.sv 25
GBPUSD.sv 387
EURJPY.sv 151
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 002.00 USD
En kötü işlem: -2 112 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 941.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 182.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TrijayaPratamaFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.76% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 07:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 07:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 07:32
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Tradewithajay
Ayda 30 USD
130%
0
0
USD
21K
USD
25
0%
804
76%
22%
1.25
14.82
USD
69%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.