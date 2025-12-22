СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Tradewithajay
Abdul Kadir Jailani

Tradewithajay

Abdul Kadir Jailani
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 141%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
850
Прибыльных трейдов:
644 (75.76%)
Убыточных трейдов:
206 (24.24%)
Лучший трейд:
1 002.00 USD
Худший трейд:
-2 112.00 USD
Общая прибыль:
60 718.48 USD (362 627 pips)
Общий убыток:
-47 764.41 USD (286 599 pips)
Макс. серия выигрышей:
61 (1 941.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 157.07 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
12.79%
Макс. загрузка депозита:
1.95%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.11
Длинных трейдов:
309 (36.35%)
Коротких трейдов:
541 (63.65%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
15.24 USD
Средняя прибыль:
94.28 USD
Средний убыток:
-231.87 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-3 182.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 216.00 USD (4)
Прирост в месяц:
42.48%
Годовой прогноз:
515.47%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 703.65 USD
Максимальная:
11 650.80 USD (64.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.75% (11 650.80 USD)
По эквити:
7.05% (1 557.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.sv 832
GBPJPY.sv 7
USDJPY.sv 3
EURAUD.sv 3
USDCAD.sv 3
GBPUSD.sv 1
EURJPY.sv 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.sv 13K
GBPJPY.sv 264
USDJPY.sv 94
EURAUD.sv -488
USDCAD.sv 2
GBPUSD.sv 116
EURJPY.sv 49
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.sv 76K
GBPJPY.sv 547
USDJPY.sv 150
EURAUD.sv -1.1K
USDCAD.sv 25
GBPUSD.sv 387
EURJPY.sv 151
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 002.00 USD
Худший трейд: -2 112 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 941.30 USD
Макс. убыток в серии: -3 182.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2026.01.08 12:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.76% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 07:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 07:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 07:32
A large drawdown may occur on the account again
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.