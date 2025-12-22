- Прирост
Всего трейдов:
850
Прибыльных трейдов:
644 (75.76%)
Убыточных трейдов:
206 (24.24%)
Лучший трейд:
1 002.00 USD
Худший трейд:
-2 112.00 USD
Общая прибыль:
60 718.48 USD (362 627 pips)
Общий убыток:
-47 764.41 USD (286 599 pips)
Макс. серия выигрышей:
61 (1 941.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 157.07 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
12.79%
Макс. загрузка депозита:
1.95%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.11
Длинных трейдов:
309 (36.35%)
Коротких трейдов:
541 (63.65%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
15.24 USD
Средняя прибыль:
94.28 USD
Средний убыток:
-231.87 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-3 182.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 216.00 USD (4)
Прирост в месяц:
42.48%
Годовой прогноз:
515.47%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 703.65 USD
Максимальная:
11 650.80 USD (64.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.75% (11 650.80 USD)
По эквити:
7.05% (1 557.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|832
|GBPJPY.sv
|7
|USDJPY.sv
|3
|EURAUD.sv
|3
|USDCAD.sv
|3
|GBPUSD.sv
|1
|EURJPY.sv
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sv
|13K
|GBPJPY.sv
|264
|USDJPY.sv
|94
|EURAUD.sv
|-488
|USDCAD.sv
|2
|GBPUSD.sv
|116
|EURJPY.sv
|49
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sv
|76K
|GBPJPY.sv
|547
|USDJPY.sv
|150
|EURAUD.sv
|-1.1K
|USDCAD.sv
|25
|GBPUSD.sv
|387
|EURJPY.sv
|151
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Лучший трейд: +1 002.00 USD
Худший трейд: -2 112 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 941.30 USD
Макс. убыток в серии: -3 182.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
