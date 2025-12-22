- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
850
盈利交易:
644 (75.76%)
亏损交易:
206 (24.24%)
最好交易:
1 002.00 USD
最差交易:
-2 112.00 USD
毛利:
60 718.48 USD (362 627 pips)
毛利亏损:
-47 764.41 USD (286 599 pips)
最大连续赢利:
61 (1 941.30 USD)
最大连续盈利:
8 157.07 USD (30)
夏普比率:
0.06
交易活动:
12.79%
最大入金加载:
1.95%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.11
长期交易:
309 (36.35%)
短期交易:
541 (63.65%)
利润因子:
1.27
预期回报:
15.24 USD
平均利润:
94.28 USD
平均损失:
-231.87 USD
最大连续失误:
18 (-3 182.60 USD)
最大连续亏损:
-8 216.00 USD (4)
每月增长:
42.48%
年度预测:
515.47%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 703.65 USD
最大值:
11 650.80 USD (64.92%)
相对跌幅:
结余:
68.75% (11 650.80 USD)
净值:
7.05% (1 557.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|832
|GBPJPY.sv
|7
|USDJPY.sv
|3
|EURAUD.sv
|3
|USDCAD.sv
|3
|GBPUSD.sv
|1
|EURJPY.sv
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sv
|13K
|GBPJPY.sv
|264
|USDJPY.sv
|94
|EURAUD.sv
|-488
|USDCAD.sv
|2
|GBPUSD.sv
|116
|EURJPY.sv
|49
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sv
|76K
|GBPJPY.sv
|547
|USDJPY.sv
|150
|EURAUD.sv
|-1.1K
|USDCAD.sv
|25
|GBPUSD.sv
|387
|EURJPY.sv
|151
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 002.00 USD
最差交易: -2 112 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 941.30 USD
最大连续亏损: -3 182.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TrijayaPratamaFutures-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
141%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
28
0%
850
75%
13%
1.27
15.24
USD
USD
69%
1:100