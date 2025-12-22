SeñalesSecciones
Abdul Kadir Jailani

Tradewithajay

Abdul Kadir Jailani
Fiabilidad
28 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 141%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
850
Transacciones Rentables:
644 (75.76%)
Transacciones Irrentables:
206 (24.24%)
Mejor transacción:
1 002.00 USD
Peor transacción:
-2 112.00 USD
Beneficio Bruto:
60 718.48 USD (362 627 pips)
Pérdidas Brutas:
-47 764.41 USD (286 599 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
61 (1 941.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 157.07 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
12.79%
Carga máxima del depósito:
1.95%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
1.11
Transacciones Largas:
309 (36.35%)
Transacciones Cortas:
541 (63.65%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
15.24 USD
Beneficio medio:
94.28 USD
Pérdidas medias:
-231.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-3 182.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8 216.00 USD (4)
Crecimiento al mes:
42.48%
Pronóstico anual:
515.47%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 703.65 USD
Máxima:
11 650.80 USD (64.92%)
Reducción relativa:
De balance:
68.75% (11 650.80 USD)
De fondos:
7.05% (1 557.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.sv 832
GBPJPY.sv 7
USDJPY.sv 3
EURAUD.sv 3
USDCAD.sv 3
GBPUSD.sv 1
EURJPY.sv 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.sv 13K
GBPJPY.sv 264
USDJPY.sv 94
EURAUD.sv -488
USDCAD.sv 2
GBPUSD.sv 116
EURJPY.sv 49
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.sv 76K
GBPJPY.sv 547
USDJPY.sv 150
EURAUD.sv -1.1K
USDCAD.sv 25
GBPUSD.sv 387
EURJPY.sv 151
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 002.00 USD
Peor transacción: -2 112 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 30
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +1 941.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 182.60 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2026.01.08 12:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.76% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 07:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 07:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 07:32
A large drawdown may occur on the account again
