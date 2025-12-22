SignaleKategorien
Abdul Kadir Jailani

Tradewithajay

Abdul Kadir Jailani
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
28 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 141%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
850
Gewinntrades:
644 (75.76%)
Verlusttrades:
206 (24.24%)
Bester Trade:
1 002.00 USD
Schlechtester Trade:
-2 112.00 USD
Bruttoprofit:
60 718.48 USD (362 627 pips)
Bruttoverlust:
-47 764.41 USD (286 599 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
61 (1 941.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 157.07 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
12.79%
Max deposit load:
1.95%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
1.11
Long-Positionen:
309 (36.35%)
Short-Positionen:
541 (63.65%)
Profit-Faktor:
1.27
Mathematische Gewinnerwartung:
15.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
94.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-231.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-3 182.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8 216.00 USD (4)
Wachstum pro Monat :
42.48%
Jahresprognose:
515.47%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 703.65 USD
Maximaler:
11 650.80 USD (64.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
68.75% (11 650.80 USD)
Kapital:
7.05% (1 557.80 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.sv 832
GBPJPY.sv 7
USDJPY.sv 3
EURAUD.sv 3
USDCAD.sv 3
GBPUSD.sv 1
EURJPY.sv 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.sv 13K
GBPJPY.sv 264
USDJPY.sv 94
EURAUD.sv -488
USDCAD.sv 2
GBPUSD.sv 116
EURJPY.sv 49
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.sv 76K
GBPJPY.sv 547
USDJPY.sv 150
EURAUD.sv -1.1K
USDCAD.sv 25
GBPUSD.sv 387
EURJPY.sv 151
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 002.00 USD
Schlechtester Trade: -2 112 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 941.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 182.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TrijayaPratamaFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Bewertungen
2026.01.08 12:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.76% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 07:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 07:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 07:32
A large drawdown may occur on the account again
