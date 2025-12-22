- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
850
Negociações com lucro:
644 (75.76%)
Negociações com perda:
206 (24.24%)
Melhor negociação:
1 002.00 USD
Pior negociação:
-2 112.00 USD
Lucro bruto:
60 718.48 USD (362 627 pips)
Perda bruta:
-47 764.41 USD (286 599 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
61 (1 941.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 157.07 USD (30)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
12.79%
Depósito máximo carregado:
1.95%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.11
Negociações longas:
309 (36.35%)
Negociações curtas:
541 (63.65%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
15.24 USD
Lucro médio:
94.28 USD
Perda média:
-231.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-3 182.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8 216.00 USD (4)
Crescimento mensal:
42.48%
Previsão anual:
515.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 703.65 USD
Máximo:
11 650.80 USD (64.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
68.75% (11 650.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.05% (1 557.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|832
|GBPJPY.sv
|7
|USDJPY.sv
|3
|EURAUD.sv
|3
|USDCAD.sv
|3
|GBPUSD.sv
|1
|EURJPY.sv
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.sv
|13K
|GBPJPY.sv
|264
|USDJPY.sv
|94
|EURAUD.sv
|-488
|USDCAD.sv
|2
|GBPUSD.sv
|116
|EURJPY.sv
|49
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.sv
|76K
|GBPJPY.sv
|547
|USDJPY.sv
|150
|EURAUD.sv
|-1.1K
|USDCAD.sv
|25
|GBPUSD.sv
|387
|EURJPY.sv
|151
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
141%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
28
0%
850
75%
13%
1.27
15.24
USD
USD
69%
1:100