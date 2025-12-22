SinaisSeções
Abdul Kadir Jailani

Tradewithajay

Abdul Kadir Jailani
Confiabilidade
28 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 141%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
850
Negociações com lucro:
644 (75.76%)
Negociações com perda:
206 (24.24%)
Melhor negociação:
1 002.00 USD
Pior negociação:
-2 112.00 USD
Lucro bruto:
60 718.48 USD (362 627 pips)
Perda bruta:
-47 764.41 USD (286 599 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
61 (1 941.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 157.07 USD (30)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
12.79%
Depósito máximo carregado:
1.95%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.11
Negociações longas:
309 (36.35%)
Negociações curtas:
541 (63.65%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
15.24 USD
Lucro médio:
94.28 USD
Perda média:
-231.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-3 182.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8 216.00 USD (4)
Crescimento mensal:
42.48%
Previsão anual:
515.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 703.65 USD
Máximo:
11 650.80 USD (64.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
68.75% (11 650.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.05% (1 557.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.sv 832
GBPJPY.sv 7
USDJPY.sv 3
EURAUD.sv 3
USDCAD.sv 3
GBPUSD.sv 1
EURJPY.sv 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.sv 13K
GBPJPY.sv 264
USDJPY.sv 94
EURAUD.sv -488
USDCAD.sv 2
GBPUSD.sv 116
EURJPY.sv 49
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.sv 76K
GBPJPY.sv 547
USDJPY.sv 150
EURAUD.sv -1.1K
USDCAD.sv 25
GBPUSD.sv 387
EURJPY.sv 151
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 002.00 USD
Pior negociação: -2 112 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 941.30 USD
Máxima perda consecutiva: -3 182.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2026.01.08 12:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.76% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 07:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 07:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 07:32
A large drawdown may occur on the account again
