- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
850
利益トレード:
644 (75.76%)
損失トレード:
206 (24.24%)
ベストトレード:
1 002.00 USD
最悪のトレード:
-2 112.00 USD
総利益:
60 718.48 USD (362 627 pips)
総損失:
-47 764.41 USD (286 599 pips)
最大連続の勝ち:
61 (1 941.30 USD)
最大連続利益:
8 157.07 USD (30)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
12.79%
最大入金額:
1.95%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.11
長いトレード:
309 (36.35%)
短いトレード:
541 (63.65%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
15.24 USD
平均利益:
94.28 USD
平均損失:
-231.87 USD
最大連続の負け:
18 (-3 182.60 USD)
最大連続損失:
-8 216.00 USD (4)
月間成長:
42.48%
年間予想:
515.47%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 703.65 USD
最大の:
11 650.80 USD (64.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
68.75% (11 650.80 USD)
エクイティによる:
7.05% (1 557.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|832
|GBPJPY.sv
|7
|USDJPY.sv
|3
|EURAUD.sv
|3
|USDCAD.sv
|3
|GBPUSD.sv
|1
|EURJPY.sv
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.sv
|13K
|GBPJPY.sv
|264
|USDJPY.sv
|94
|EURAUD.sv
|-488
|USDCAD.sv
|2
|GBPUSD.sv
|116
|EURJPY.sv
|49
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.sv
|76K
|GBPJPY.sv
|547
|USDJPY.sv
|150
|EURAUD.sv
|-1.1K
|USDCAD.sv
|25
|GBPUSD.sv
|387
|EURJPY.sv
|151
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 002.00 USD
最悪のトレード: -2 112 USD
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +1 941.30 USD
最大連続損失: -3 182.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TrijayaPratamaFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
141%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
28
0%
850
75%
13%
1.27
15.24
USD
USD
69%
1:100