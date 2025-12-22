- 자본
- 축소
트레이드:
850
이익 거래:
644 (75.76%)
손실 거래:
206 (24.24%)
최고의 거래:
1 002.00 USD
최악의 거래:
-2 112.00 USD
총 수익:
60 718.48 USD (362 627 pips)
총 손실:
-47 764.41 USD (286 599 pips)
연속 최대 이익:
61 (1 941.30 USD)
연속 최대 이익:
8 157.07 USD (30)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
12.79%
최대 입금량:
1.95%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
1.11
롱(주식매수):
309 (36.35%)
숏(주식차입매도):
541 (63.65%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
15.24 USD
평균 이익:
94.28 USD
평균 손실:
-231.87 USD
연속 최대 손실:
18 (-3 182.60 USD)
연속 최대 손실:
-8 216.00 USD (4)
월별 성장률:
42.48%
연간 예측:
515.47%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 703.65 USD
최대한의:
11 650.80 USD (64.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
68.75% (11 650.80 USD)
자본금별:
7.05% (1 557.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|832
|GBPJPY.sv
|7
|USDJPY.sv
|3
|EURAUD.sv
|3
|USDCAD.sv
|3
|GBPUSD.sv
|1
|EURJPY.sv
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.sv
|13K
|GBPJPY.sv
|264
|USDJPY.sv
|94
|EURAUD.sv
|-488
|USDCAD.sv
|2
|GBPUSD.sv
|116
|EURJPY.sv
|49
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.sv
|76K
|GBPJPY.sv
|547
|USDJPY.sv
|150
|EURAUD.sv
|-1.1K
|USDCAD.sv
|25
|GBPUSD.sv
|387
|EURJPY.sv
|151
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 002.00 USD
최악의 거래: -2 112 USD
연속 최대 이익: 30
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +1 941.30 USD
연속 최대 손실: -3 182.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TrijayaPratamaFutures-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
141%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
28
0%
850
75%
13%
1.27
15.24
USD
USD
69%
1:100