시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Tradewithajay
Abdul Kadir Jailani

Tradewithajay

Abdul Kadir Jailani
0 리뷰
안정성
28
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 141%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
850
이익 거래:
644 (75.76%)
손실 거래:
206 (24.24%)
최고의 거래:
1 002.00 USD
최악의 거래:
-2 112.00 USD
총 수익:
60 718.48 USD (362 627 pips)
총 손실:
-47 764.41 USD (286 599 pips)
연속 최대 이익:
61 (1 941.30 USD)
연속 최대 이익:
8 157.07 USD (30)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
12.79%
최대 입금량:
1.95%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
1.11
롱(주식매수):
309 (36.35%)
숏(주식차입매도):
541 (63.65%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
15.24 USD
평균 이익:
94.28 USD
평균 손실:
-231.87 USD
연속 최대 손실:
18 (-3 182.60 USD)
연속 최대 손실:
-8 216.00 USD (4)
월별 성장률:
42.48%
연간 예측:
515.47%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 703.65 USD
최대한의:
11 650.80 USD (64.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
68.75% (11 650.80 USD)
자본금별:
7.05% (1 557.80 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.sv 832
GBPJPY.sv 7
USDJPY.sv 3
EURAUD.sv 3
USDCAD.sv 3
GBPUSD.sv 1
EURJPY.sv 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.sv 13K
GBPJPY.sv 264
USDJPY.sv 94
EURAUD.sv -488
USDCAD.sv 2
GBPUSD.sv 116
EURJPY.sv 49
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.sv 76K
GBPJPY.sv 547
USDJPY.sv 150
EURAUD.sv -1.1K
USDCAD.sv 25
GBPUSD.sv 387
EURJPY.sv 151
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 002.00 USD
최악의 거래: -2 112 USD
연속 최대 이익: 30
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +1 941.30 USD
연속 최대 손실: -3 182.60 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TrijayaPratamaFutures-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.08 12:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.76% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 07:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 07:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 07:32
A large drawdown may occur on the account again
