Abdul Kadir Jailani

Tradewithajay

Abdul Kadir Jailani
0 avis
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 130%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
804
Bénéfice trades:
613 (76.24%)
Perte trades:
191 (23.76%)
Meilleure transaction:
1 002.00 USD
Pire transaction:
-2 112.00 USD
Bénéfice brut:
58 207.33 USD (334 155 pips)
Perte brute:
-46 295.81 USD (271 945 pips)
Gains consécutifs maximales:
61 (1 941.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 157.07 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
21.77%
Charge de dépôt maximale:
1.93%
Dernier trade:
33 il y a des minutes
Trades par semaine:
164
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.02
Longs trades:
291 (36.19%)
Courts trades:
513 (63.81%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
14.82 USD
Bénéfice moyen:
94.95 USD
Perte moyenne:
-242.39 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-3 182.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 216.00 USD (4)
Croissance mensuelle:
63.30%
Prévision annuelle:
768.03%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 703.65 USD
Maximal:
11 650.80 USD (64.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
68.75% (11 650.80 USD)
Par fonds propres:
0.86% (178.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.sv 786
GBPJPY.sv 7
USDJPY.sv 3
EURAUD.sv 3
USDCAD.sv 3
GBPUSD.sv 1
EURJPY.sv 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.sv 12K
GBPJPY.sv 264
USDJPY.sv 94
EURAUD.sv -488
USDCAD.sv 2
GBPUSD.sv 116
EURJPY.sv 49
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.sv 62K
GBPJPY.sv 547
USDJPY.sv 150
EURAUD.sv -1.1K
USDCAD.sv 25
GBPUSD.sv 387
EURJPY.sv 151
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 002.00 USD
Pire transaction: -2 112 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 941.30 USD
Perte consécutive maximale: -3 182.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TrijayaPratamaFutures-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.76% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 07:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 07:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 07:32
A large drawdown may occur on the account again
Copier

