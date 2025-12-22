SegnaliSezioni
Abdul Kadir Jailani

Tradewithajay

0 recensioni
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 130%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
804
Profit Trade:
613 (76.24%)
Loss Trade:
191 (23.76%)
Best Trade:
1 002.00 USD
Worst Trade:
-2 112.00 USD
Profitto lordo:
58 207.33 USD (334 155 pips)
Perdita lorda:
-46 295.81 USD (271 945 pips)
Vincite massime consecutive:
61 (1 941.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 157.07 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
21.77%
Massimo carico di deposito:
1.93%
Ultimo trade:
24 minuti fa
Trade a settimana:
164
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.02
Long Trade:
291 (36.19%)
Short Trade:
513 (63.81%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
14.82 USD
Profitto medio:
94.95 USD
Perdita media:
-242.39 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-3 182.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 216.00 USD (4)
Crescita mensile:
63.30%
Previsione annuale:
768.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 703.65 USD
Massimale:
11 650.80 USD (64.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.75% (11 650.80 USD)
Per equità:
0.86% (178.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.sv 786
GBPJPY.sv 7
USDJPY.sv 3
EURAUD.sv 3
USDCAD.sv 3
GBPUSD.sv 1
EURJPY.sv 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.sv 12K
GBPJPY.sv 264
USDJPY.sv 94
EURAUD.sv -488
USDCAD.sv 2
GBPUSD.sv 116
EURJPY.sv 49
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.sv 62K
GBPJPY.sv 547
USDJPY.sv 150
EURAUD.sv -1.1K
USDCAD.sv 25
GBPUSD.sv 387
EURJPY.sv 151
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 002.00 USD
Worst Trade: -2 112 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 941.30 USD
Massima perdita consecutiva: -3 182.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.76% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 07:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 07:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 07:32
A large drawdown may occur on the account again
