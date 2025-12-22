SinyallerBölümler
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
Eightcap-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
435
Kârla kapanan işlemler:
311 (71.49%)
Zararla kapanan işlemler:
124 (28.51%)
En iyi işlem:
1 168.12 AUD
En kötü işlem:
-712.72 AUD
Brüt kâr:
25 061.46 AUD (42 920 pips)
Brüt zarar:
-15 657.71 AUD (46 428 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (930.84 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
2 116.43 AUD (2)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.01%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.95
Alış işlemleri:
224 (51.49%)
Satış işlemleri:
211 (48.51%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
21.62 AUD
Ortalama kâr:
80.58 AUD
Ortalama zarar:
-126.27 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-478.34 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 853.91 AUD (9)
Aylık büyüme:
0.80%
Yıllık tahmin:
9.65%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.70 AUD
Maksimum:
3 182.54 AUD (1.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.56% (3 182.54 AUD)
Varlığa göre:
0.01% (26.32 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.t 434
NDX100 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.t 7.2K
NDX100 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.t -3.1K
NDX100 -415
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 168.12 AUD
En kötü işlem: -713 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +930.84 AUD
Maksimum ardışık zarar: -478.34 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Eightcap-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
