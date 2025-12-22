- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
435
Kârla kapanan işlemler:
311 (71.49%)
Zararla kapanan işlemler:
124 (28.51%)
En iyi işlem:
1 168.12 AUD
En kötü işlem:
-712.72 AUD
Brüt kâr:
25 061.46 AUD (42 920 pips)
Brüt zarar:
-15 657.71 AUD (46 428 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (930.84 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
2 116.43 AUD (2)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.01%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.95
Alış işlemleri:
224 (51.49%)
Satış işlemleri:
211 (48.51%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
21.62 AUD
Ortalama kâr:
80.58 AUD
Ortalama zarar:
-126.27 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-478.34 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 853.91 AUD (9)
Aylık büyüme:
0.80%
Yıllık tahmin:
9.65%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.70 AUD
Maksimum:
3 182.54 AUD (1.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.56% (3 182.54 AUD)
Varlığa göre:
0.01% (26.32 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD.t
|434
|NDX100
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD.t
|7.2K
|NDX100
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD.t
|-3.1K
|NDX100
|-415
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 168.12 AUD
En kötü işlem: -713 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +930.84 AUD
Maksimum ardışık zarar: -478.34 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Eightcap-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
USD
200K
AUD
AUD
16
99%
435
71%
100%
1.60
21.62
AUD
AUD
2%
1:500