Всего трейдов:
442
Прибыльных трейдов:
318 (71.94%)
Убыточных трейдов:
124 (28.05%)
Лучший трейд:
1 168.12 AUD
Худший трейд:
-712.72 AUD
Общая прибыль:
25 302.26 AUD (43 669 pips)
Общий убыток:
-15 657.71 AUD (46 428 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (930.84 AUD)
Макс. прибыль в серии:
2 116.43 AUD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.20%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.03
Длинных трейдов:
228 (51.58%)
Коротких трейдов:
214 (48.42%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
21.82 AUD
Средняя прибыль:
79.57 AUD
Средний убыток:
-126.27 AUD
Макс. серия проигрышей:
10 (-478.34 AUD)
Макс. убыток в серии:
-2 853.91 AUD (9)
Прирост в месяц:
0.91%
Годовой прогноз:
11.05%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.70 AUD
Максимальная:
3 182.54 AUD (1.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.56% (3 182.54 AUD)
По эквити:
0.18% (364.19 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD.t
|441
|NDX100
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD.t
|7.3K
|NDX100
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD.t
|-2.3K
|NDX100
|-415
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +1 168.12 AUD
Худший трейд: -713 AUD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +930.84 AUD
Макс. убыток в серии: -478.34 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Eightcap-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
