Soliman Hanna

0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 5%
Eightcap-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
442
Прибыльных трейдов:
318 (71.94%)
Убыточных трейдов:
124 (28.05%)
Лучший трейд:
1 168.12 AUD
Худший трейд:
-712.72 AUD
Общая прибыль:
25 302.26 AUD (43 669 pips)
Общий убыток:
-15 657.71 AUD (46 428 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (930.84 AUD)
Макс. прибыль в серии:
2 116.43 AUD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.20%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.03
Длинных трейдов:
228 (51.58%)
Коротких трейдов:
214 (48.42%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
21.82 AUD
Средняя прибыль:
79.57 AUD
Средний убыток:
-126.27 AUD
Макс. серия проигрышей:
10 (-478.34 AUD)
Макс. убыток в серии:
-2 853.91 AUD (9)
Прирост в месяц:
0.91%
Годовой прогноз:
11.05%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.70 AUD
Максимальная:
3 182.54 AUD (1.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.56% (3 182.54 AUD)
По эквити:
0.18% (364.19 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD.t 441
NDX100 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD.t 7.3K
NDX100 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD.t -2.3K
NDX100 -415
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 168.12 AUD
Худший трейд: -713 AUD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +930.84 AUD
Макс. убыток в серии: -478.34 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Eightcap-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.