- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
435
Profit Trade:
311 (71.49%)
Loss Trade:
124 (28.51%)
Best Trade:
1 168.12 AUD
Worst Trade:
-712.72 AUD
Profitto lordo:
25 061.46 AUD (42 920 pips)
Perdita lorda:
-15 657.71 AUD (46 428 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (930.84 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
2 116.43 AUD (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.01%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.95
Long Trade:
224 (51.49%)
Short Trade:
211 (48.51%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
21.62 AUD
Profitto medio:
80.58 AUD
Perdita media:
-126.27 AUD
Massime perdite consecutive:
10 (-478.34 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-2 853.91 AUD (9)
Crescita mensile:
0.80%
Previsione annuale:
9.65%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.70 AUD
Massimale:
3 182.54 AUD (1.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.56% (3 182.54 AUD)
Per equità:
0.01% (26.32 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD.t
|434
|NDX100
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD.t
|7.2K
|NDX100
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD.t
|-3.1K
|NDX100
|-415
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 168.12 AUD
Worst Trade: -713 AUD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +930.84 AUD
Massima perdita consecutiva: -478.34 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Eightcap-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
200K
AUD
AUD
16
99%
435
71%
100%
1.60
21.62
AUD
AUD
2%
1:500