SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Soliman Hanna
Soliman Hanna

Soliman Hanna

Soliman Hanna
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 5%
Eightcap-Real
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
452
Gewinntrades:
328 (72.56%)
Verlusttrades:
124 (27.43%)
Bester Trade:
1 168.12 AUD
Schlechtester Trade:
-712.72 AUD
Bruttoprofit:
25 677.67 AUD (44 730 pips)
Bruttoverlust:
-15 657.71 AUD (46 428 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (930.84 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 116.43 AUD (2)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.20%
Letzter Trade:
20 Minuten
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.15
Long-Positionen:
234 (51.77%)
Short-Positionen:
218 (48.23%)
Profit-Faktor:
1.64
Mathematische Gewinnerwartung:
22.17 AUD
Durchschnittlicher Profit:
78.29 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-126.27 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-478.34 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 853.91 AUD (9)
Wachstum pro Monat :
0.86%
Jahresprognose:
10.42%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
31.70 AUD
Maximaler:
3 182.54 AUD (1.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.56% (3 182.54 AUD)
Kapital:
0.27% (533.05 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD.t 451
NDX100 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD.t 7.6K
NDX100 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD.t -1.3K
NDX100 -415
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 168.12 AUD
Schlechtester Trade: -713 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +930.84 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -478.34 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Eightcap-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Soliman Hanna
30 USD pro Monat
5%
0
0
USD
201K
AUD
17
99%
452
72%
100%
1.63
22.17
AUD
2%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.