Soliman Hanna
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 5%
Eightcap-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
447
Negociações com lucro:
323 (72.25%)
Negociações com perda:
124 (27.74%)
Melhor negociação:
1 168.12 AUD
Pior negociação:
-712.72 AUD
Lucro bruto:
25 477.59 AUD (44 195 pips)
Perda bruta:
-15 657.71 AUD (46 428 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (930.84 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
2 116.43 AUD (2)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.20%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.09
Negociações longas:
231 (51.68%)
Negociações curtas:
216 (48.32%)
Fator de lucro:
1.63
Valor esperado:
21.97 AUD
Lucro médio:
78.88 AUD
Perda média:
-126.27 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-478.34 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-2 853.91 AUD (9)
Crescimento mensal:
0.85%
Previsão anual:
10.29%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
31.70 AUD
Máximo:
3 182.54 AUD (1.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.56% (3 182.54 AUD)
Pelo Capital Líquido:
0.18% (364.19 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD.t 446
NDX100 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD.t 7.5K
NDX100 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD.t -1.8K
NDX100 -415
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 168.12 AUD
Pior negociação: -713 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +930.84 AUD
Máxima perda consecutiva: -478.34 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Eightcap-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.