- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
447
Negociações com lucro:
323 (72.25%)
Negociações com perda:
124 (27.74%)
Melhor negociação:
1 168.12 AUD
Pior negociação:
-712.72 AUD
Lucro bruto:
25 477.59 AUD (44 195 pips)
Perda bruta:
-15 657.71 AUD (46 428 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (930.84 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
2 116.43 AUD (2)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.20%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.09
Negociações longas:
231 (51.68%)
Negociações curtas:
216 (48.32%)
Fator de lucro:
1.63
Valor esperado:
21.97 AUD
Lucro médio:
78.88 AUD
Perda média:
-126.27 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-478.34 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-2 853.91 AUD (9)
Crescimento mensal:
0.85%
Previsão anual:
10.29%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
31.70 AUD
Máximo:
3 182.54 AUD (1.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.56% (3 182.54 AUD)
Pelo Capital Líquido:
0.18% (364.19 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD.t
|446
|NDX100
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD.t
|7.5K
|NDX100
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD.t
|-1.8K
|NDX100
|-415
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 168.12 AUD
Pior negociação: -713 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +930.84 AUD
Máxima perda consecutiva: -478.34 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Eightcap-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
200K
AUD
AUD
17
99%
447
72%
100%
1.62
21.97
AUD
AUD
2%
1:500