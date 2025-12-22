- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
447
利益トレード:
323 (72.25%)
損失トレード:
124 (27.74%)
ベストトレード:
1 168.12 AUD
最悪のトレード:
-712.72 AUD
総利益:
25 477.59 AUD (44 195 pips)
総損失:
-15 657.71 AUD (46 428 pips)
最大連続の勝ち:
30 (930.84 AUD)
最大連続利益:
2 116.43 AUD (2)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.20%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.09
長いトレード:
231 (51.68%)
短いトレード:
216 (48.32%)
プロフィットファクター:
1.63
期待されたペイオフ:
21.97 AUD
平均利益:
78.88 AUD
平均損失:
-126.27 AUD
最大連続の負け:
10 (-478.34 AUD)
最大連続損失:
-2 853.91 AUD (9)
月間成長:
0.85%
年間予想:
10.29%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
31.70 AUD
最大の:
3 182.54 AUD (1.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.56% (3 182.54 AUD)
エクイティによる:
0.18% (364.19 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD.t
|446
|NDX100
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD.t
|7.5K
|NDX100
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD.t
|-1.8K
|NDX100
|-415
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Eightcap-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
5%
0
0
USD
USD
200K
AUD
AUD
17
99%
447
72%
100%
1.62
21.97
AUD
AUD
2%
1:500