レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 5%
Eightcap-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
447
利益トレード:
323 (72.25%)
損失トレード:
124 (27.74%)
ベストトレード:
1 168.12 AUD
最悪のトレード:
-712.72 AUD
総利益:
25 477.59 AUD (44 195 pips)
総損失:
-15 657.71 AUD (46 428 pips)
最大連続の勝ち:
30 (930.84 AUD)
最大連続利益:
2 116.43 AUD (2)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.20%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.09
長いトレード:
231 (51.68%)
短いトレード:
216 (48.32%)
プロフィットファクター:
1.63
期待されたペイオフ:
21.97 AUD
平均利益:
78.88 AUD
平均損失:
-126.27 AUD
最大連続の負け:
10 (-478.34 AUD)
最大連続損失:
-2 853.91 AUD (9)
月間成長:
0.85%
年間予想:
10.29%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
31.70 AUD
最大の:
3 182.54 AUD (1.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.56% (3 182.54 AUD)
エクイティによる:
0.18% (364.19 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD.t 446
NDX100 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD.t 7.5K
NDX100 0
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD.t -1.8K
NDX100 -415
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 168.12 AUD
最悪のトレード: -713 AUD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +930.84 AUD
最大連続損失: -478.34 AUD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Eightcap-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください