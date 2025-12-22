信号部分
0条评论
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 5%
Eightcap-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
444
盈利交易:
320 (72.07%)
亏损交易:
124 (27.93%)
最好交易:
1 168.12 AUD
最差交易:
-712.72 AUD
毛利:
25 342.71 AUD (43 873 pips)
毛利亏损:
-15 657.71 AUD (46 428 pips)
最大连续赢利:
30 (930.84 AUD)
最大连续盈利:
2 116.43 AUD (2)
夏普比率:
0.12
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.20%
最近交易:
47 几分钟前
每周交易:
28
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.04
长期交易:
230 (51.80%)
短期交易:
214 (48.20%)
利润因子:
1.62
预期回报:
21.81 AUD
平均利润:
79.20 AUD
平均损失:
-126.27 AUD
最大连续失误:
10 (-478.34 AUD)
最大连续亏损:
-2 853.91 AUD (9)
每月增长:
0.74%
年度预测:
8.97%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
31.70 AUD
最大值:
3 182.54 AUD (1.49%)
相对跌幅:
结余:
1.56% (3 182.54 AUD)
净值:
0.18% (364.19 AUD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD.t 443
NDX100 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD.t 7.4K
NDX100 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD.t -2.1K
NDX100 -415
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 168.12 AUD
最差交易: -713 AUD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +930.84 AUD
最大连续亏损: -478.34 AUD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Eightcap-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
