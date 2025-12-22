- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
444
盈利交易:
320 (72.07%)
亏损交易:
124 (27.93%)
最好交易:
1 168.12 AUD
最差交易:
-712.72 AUD
毛利:
25 342.71 AUD (43 873 pips)
毛利亏损:
-15 657.71 AUD (46 428 pips)
最大连续赢利:
30 (930.84 AUD)
最大连续盈利:
2 116.43 AUD (2)
夏普比率:
0.12
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.20%
最近交易:
47 几分钟前
每周交易:
28
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.04
长期交易:
230 (51.80%)
短期交易:
214 (48.20%)
利润因子:
1.62
预期回报:
21.81 AUD
平均利润:
79.20 AUD
平均损失:
-126.27 AUD
最大连续失误:
10 (-478.34 AUD)
最大连续亏损:
-2 853.91 AUD (9)
每月增长:
0.74%
年度预测:
8.97%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
31.70 AUD
最大值:
3 182.54 AUD (1.49%)
相对跌幅:
结余:
1.56% (3 182.54 AUD)
净值:
0.18% (364.19 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD.t
|443
|NDX100
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD.t
|7.4K
|NDX100
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD.t
|-2.1K
|NDX100
|-415
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 168.12 AUD
最差交易: -713 AUD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +930.84 AUD
最大连续亏损: -478.34 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Eightcap-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
