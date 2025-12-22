SeñalesSecciones
Soliman Hanna
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 5%
Eightcap-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
447
Transacciones Rentables:
323 (72.25%)
Transacciones Irrentables:
124 (27.74%)
Mejor transacción:
1 168.12 AUD
Peor transacción:
-712.72 AUD
Beneficio Bruto:
25 477.59 AUD (44 195 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 657.71 AUD (46 428 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (930.84 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 116.43 AUD (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.20%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.09
Transacciones Largas:
231 (51.68%)
Transacciones Cortas:
216 (48.32%)
Factor de Beneficio:
1.63
Beneficio Esperado:
21.97 AUD
Beneficio medio:
78.88 AUD
Pérdidas medias:
-126.27 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-478.34 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 853.91 AUD (9)
Crecimiento al mes:
0.85%
Pronóstico anual:
10.29%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
31.70 AUD
Máxima:
3 182.54 AUD (1.49%)
Reducción relativa:
De balance:
1.56% (3 182.54 AUD)
De fondos:
0.18% (364.19 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD.t 446
NDX100 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD.t 7.5K
NDX100 0
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD.t -1.8K
NDX100 -415
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 168.12 AUD
Peor transacción: -713 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +930.84 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -478.34 AUD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Eightcap-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

