Signaux / MetaTrader 4 / Soliman Hanna
Soliman Hanna
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
Eightcap-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
435
Bénéfice trades:
311 (71.49%)
Perte trades:
124 (28.51%)
Meilleure transaction:
1 168.12 AUD
Pire transaction:
-712.72 AUD
Bénéfice brut:
25 061.46 AUD (42 920 pips)
Perte brute:
-15 657.71 AUD (46 428 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (930.84 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 116.43 AUD (2)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.01%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.95
Longs trades:
224 (51.49%)
Courts trades:
211 (48.51%)
Facteur de profit:
1.60
Rendement attendu:
21.62 AUD
Bénéfice moyen:
80.58 AUD
Perte moyenne:
-126.27 AUD
Pertes consécutives maximales:
10 (-478.34 AUD)
Perte consécutive maximale:
-2 853.91 AUD (9)
Croissance mensuelle:
0.80%
Prévision annuelle:
9.65%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
31.70 AUD
Maximal:
3 182.54 AUD (1.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.56% (3 182.54 AUD)
Par fonds propres:
0.01% (26.32 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD.t 434
NDX100 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD.t 7.2K
NDX100 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD.t -3.1K
NDX100 -415
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 168.12 AUD
Pire transaction: -713 AUD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +930.84 AUD
Perte consécutive maximale: -478.34 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Eightcap-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.