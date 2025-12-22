SignaleKategorien
Po Yuan Chen

TC Investment Multi Strategies

Po Yuan Chen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 121%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
938
Gewinntrades:
634 (67.59%)
Verlusttrades:
304 (32.41%)
Bester Trade:
52.48 USD
Schlechtester Trade:
-110.02 USD
Bruttoprofit:
2 994.12 USD (242 660 pips)
Bruttoverlust:
-1 796.89 USD (83 418 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (82.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
150.84 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
77.81%
Max deposit load:
1.17%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
8.99
Long-Positionen:
652 (69.51%)
Short-Positionen:
286 (30.49%)
Profit-Faktor:
1.67
Mathematische Gewinnerwartung:
1.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-25.51 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-110.02 USD (1)
Wachstum pro Monat :
14.75%
Jahresprognose:
179.01%
Algo-Trading:
81%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
22.20 USD
Maximaler:
133.24 USD (21.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.26% (22.27 USD)
Kapital:
0.89% (8.94 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.r 362
AUDCAD.r 313
GBPUSD.r 136
NZDCAD.r 73
GBPNZD.r 10
EURAUD.r 8
GBPAUD.r 7
GBPCAD.r 6
AUDUSD.r 4
EURCAD.r 3
AUDJPY.r 3
BTCUSD 2
USDCAD.r 2
EURJPY.r 2
GER40 1
EURGBP.r 1
GBPCHF.r 1
CADJPY.r 1
EURUSD.r 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.r 739
AUDCAD.r 143
GBPUSD.r 68
NZDCAD.r 76
GBPNZD.r -59
EURAUD.r 6
GBPAUD.r 66
GBPCAD.r 66
AUDUSD.r 7
EURCAD.r 17
AUDJPY.r 45
BTCUSD 0
USDCAD.r -1
EURJPY.r 35
GER40 0
EURGBP.r -2
GBPCHF.r 4
CADJPY.r 1
EURUSD.r -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.r 43K
AUDCAD.r 11K
GBPUSD.r 2.6K
NZDCAD.r 4.3K
GBPNZD.r 140
EURAUD.r -92
GBPAUD.r 4.4K
GBPCAD.r 2.4K
AUDUSD.r 399
EURCAD.r 908
AUDJPY.r 2.4K
BTCUSD -4.2K
USDCAD.r 15
EURJPY.r 983
GER40 390
EURGBP.r 25
GBPCHF.r 161
CADJPY.r 73
EURUSD.r -126
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +52.48 USD
Schlechtester Trade: -110 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +82.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25.51 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsSC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
