- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
936
利益トレード:
633 (67.62%)
損失トレード:
303 (32.37%)
ベストトレード:
52.48 USD
最悪のトレード:
-110.02 USD
総利益:
2 989.52 USD (242 431 pips)
総損失:
-1 793.55 USD (83 260 pips)
最大連続の勝ち:
15 (82.09 USD)
最大連続利益:
150.84 USD (8)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
74.26%
最大入金額:
1.17%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
8.98
長いトレード:
652 (69.66%)
短いトレード:
284 (30.34%)
プロフィットファクター:
1.67
期待されたペイオフ:
1.28 USD
平均利益:
4.72 USD
平均損失:
-5.92 USD
最大連続の負け:
8 (-25.51 USD)
最大連続損失:
-110.02 USD (1)
月間成長:
10.14%
年間予想:
123.07%
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
22.20 USD
最大の:
133.24 USD (21.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.26% (22.27 USD)
エクイティによる:
0.84% (8.41 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|362
|AUDCAD.r
|313
|GBPUSD.r
|136
|NZDCAD.r
|73
|GBPNZD.r
|10
|EURAUD.r
|8
|GBPAUD.r
|7
|GBPCAD.r
|6
|EURCAD.r
|3
|AUDJPY.r
|3
|BTCUSD
|2
|AUDUSD.r
|2
|USDCAD.r
|2
|EURJPY.r
|2
|GER40
|1
|EURGBP.r
|1
|GBPCHF.r
|1
|CADJPY.r
|1
|EURUSD.r
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.r
|739
|AUDCAD.r
|143
|GBPUSD.r
|68
|NZDCAD.r
|76
|GBPNZD.r
|-59
|EURAUD.r
|6
|GBPAUD.r
|66
|GBPCAD.r
|66
|EURCAD.r
|17
|AUDJPY.r
|45
|BTCUSD
|0
|AUDUSD.r
|6
|USDCAD.r
|-1
|EURJPY.r
|35
|GER40
|0
|EURGBP.r
|-2
|GBPCHF.r
|4
|CADJPY.r
|1
|EURUSD.r
|-9
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.r
|43K
|AUDCAD.r
|11K
|GBPUSD.r
|2.6K
|NZDCAD.r
|4.3K
|GBPNZD.r
|140
|EURAUD.r
|-92
|GBPAUD.r
|4.4K
|GBPCAD.r
|2.4K
|EURCAD.r
|908
|AUDJPY.r
|2.4K
|BTCUSD
|-4.2K
|AUDUSD.r
|328
|USDCAD.r
|15
|EURJPY.r
|983
|GER40
|390
|EURGBP.r
|25
|GBPCHF.r
|161
|CADJPY.r
|73
|EURUSD.r
|-126
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +52.48 USD
最悪のトレード: -110 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +82.09 USD
最大連続損失: -25.51 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsSC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
