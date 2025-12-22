シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / TC Investment Multi Strategies
Po Yuan Chen

TC Investment Multi Strategies

Po Yuan Chen
レビュー0件
信頼性
25週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 121%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
936
利益トレード:
633 (67.62%)
損失トレード:
303 (32.37%)
ベストトレード:
52.48 USD
最悪のトレード:
-110.02 USD
総利益:
2 989.52 USD (242 431 pips)
総損失:
-1 793.55 USD (83 260 pips)
最大連続の勝ち:
15 (82.09 USD)
最大連続利益:
150.84 USD (8)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
74.26%
最大入金額:
1.17%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
8.98
長いトレード:
652 (69.66%)
短いトレード:
284 (30.34%)
プロフィットファクター:
1.67
期待されたペイオフ:
1.28 USD
平均利益:
4.72 USD
平均損失:
-5.92 USD
最大連続の負け:
8 (-25.51 USD)
最大連続損失:
-110.02 USD (1)
月間成長:
10.14%
年間予想:
123.07%
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
22.20 USD
最大の:
133.24 USD (21.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.26% (22.27 USD)
エクイティによる:
0.84% (8.41 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.r 362
AUDCAD.r 313
GBPUSD.r 136
NZDCAD.r 73
GBPNZD.r 10
EURAUD.r 8
GBPAUD.r 7
GBPCAD.r 6
EURCAD.r 3
AUDJPY.r 3
BTCUSD 2
AUDUSD.r 2
USDCAD.r 2
EURJPY.r 2
GER40 1
EURGBP.r 1
GBPCHF.r 1
CADJPY.r 1
EURUSD.r 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.r 739
AUDCAD.r 143
GBPUSD.r 68
NZDCAD.r 76
GBPNZD.r -59
EURAUD.r 6
GBPAUD.r 66
GBPCAD.r 66
EURCAD.r 17
AUDJPY.r 45
BTCUSD 0
AUDUSD.r 6
USDCAD.r -1
EURJPY.r 35
GER40 0
EURGBP.r -2
GBPCHF.r 4
CADJPY.r 1
EURUSD.r -9
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.r 43K
AUDCAD.r 11K
GBPUSD.r 2.6K
NZDCAD.r 4.3K
GBPNZD.r 140
EURAUD.r -92
GBPAUD.r 4.4K
GBPCAD.r 2.4K
EURCAD.r 908
AUDJPY.r 2.4K
BTCUSD -4.2K
AUDUSD.r 328
USDCAD.r 15
EURJPY.r 983
GER40 390
EURGBP.r 25
GBPCHF.r 161
CADJPY.r 73
EURUSD.r -126
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +52.48 USD
最悪のトレード: -110 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +82.09 USD
最大連続損失: -25.51 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsSC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

