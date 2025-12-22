- 자본
- 축소
트레이드:
957
이익 거래:
651 (68.02%)
손실 거래:
306 (31.97%)
최고의 거래:
52.48 USD
최악의 거래:
-110.02 USD
총 수익:
3 095.70 USD (247 329 pips)
총 손실:
-1 873.85 USD (88 490 pips)
연속 최대 이익:
15 (82.09 USD)
연속 최대 이익:
150.84 USD (8)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
43.28%
최대 입금량:
8.28%
최근 거래:
12 분 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
9.17
롱(주식매수):
665 (69.49%)
숏(주식차입매도):
292 (30.51%)
수익 요인:
1.65
기대수익:
1.28 USD
평균 이익:
4.76 USD
평균 손실:
-6.12 USD
연속 최대 손실:
8 (-25.51 USD)
연속 최대 손실:
-110.02 USD (1)
월별 성장률:
11.32%
연간 예측:
137.34%
Algo 트레이딩:
80%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
22.20 USD
최대한의:
133.24 USD (21.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.26% (22.27 USD)
자본금별:
3.52% (35.57 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|379
|AUDCAD.r
|313
|GBPUSD.r
|136
|NZDCAD.r
|73
|GBPNZD.r
|11
|EURAUD.r
|8
|GBPCAD.r
|7
|GBPAUD.r
|7
|AUDUSD.r
|4
|EURCAD.r
|3
|AUDJPY.r
|3
|BTCUSD
|2
|USDCAD.r
|2
|EURJPY.r
|2
|GER40
|1
|EURGBP.r
|1
|GBPCHF.r
|1
|CADJPY.r
|1
|EURUSD.r
|1
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.r
|750
|AUDCAD.r
|143
|GBPUSD.r
|68
|NZDCAD.r
|76
|GBPNZD.r
|-48
|EURAUD.r
|6
|GBPCAD.r
|69
|GBPAUD.r
|66
|AUDUSD.r
|7
|EURCAD.r
|17
|AUDJPY.r
|45
|BTCUSD
|0
|USDCAD.r
|-1
|EURJPY.r
|35
|GER40
|0
|EURGBP.r
|-2
|GBPCHF.r
|4
|CADJPY.r
|1
|EURUSD.r
|-9
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.r
|41K
|AUDCAD.r
|11K
|GBPUSD.r
|2.6K
|NZDCAD.r
|4.3K
|GBPNZD.r
|1.1K
|EURAUD.r
|-92
|GBPCAD.r
|2.6K
|GBPAUD.r
|4.4K
|AUDUSD.r
|399
|EURCAD.r
|908
|AUDJPY.r
|2.4K
|BTCUSD
|-4.2K
|USDCAD.r
|15
|EURJPY.r
|983
|GER40
|390
|EURGBP.r
|25
|GBPCHF.r
|161
|CADJPY.r
|73
|EURUSD.r
|-126
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +52.48 USD
최악의 거래: -110 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +82.09 USD
연속 최대 손실: -25.51 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsSC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
