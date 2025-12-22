SinaisSeções
Po Yuan Chen

TC Investment Multi Strategies

Po Yuan Chen
0 comentários
Confiabilidade
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 121%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
936
Negociações com lucro:
633 (67.62%)
Negociações com perda:
303 (32.37%)
Melhor negociação:
52.48 USD
Pior negociação:
-110.02 USD
Lucro bruto:
2 989.52 USD (242 431 pips)
Perda bruta:
-1 793.55 USD (83 260 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (82.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
150.84 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
74.26%
Depósito máximo carregado:
1.17%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
8.98
Negociações longas:
652 (69.66%)
Negociações curtas:
284 (30.34%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
1.28 USD
Lucro médio:
4.72 USD
Perda média:
-5.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-25.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-110.02 USD (1)
Crescimento mensal:
10.14%
Previsão anual:
123.07%
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
22.20 USD
Máximo:
133.24 USD (21.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.26% (22.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.84% (8.41 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.r 362
AUDCAD.r 313
GBPUSD.r 136
NZDCAD.r 73
GBPNZD.r 10
EURAUD.r 8
GBPAUD.r 7
GBPCAD.r 6
EURCAD.r 3
AUDJPY.r 3
BTCUSD 2
AUDUSD.r 2
USDCAD.r 2
EURJPY.r 2
GER40 1
EURGBP.r 1
GBPCHF.r 1
CADJPY.r 1
EURUSD.r 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.r 739
AUDCAD.r 143
GBPUSD.r 68
NZDCAD.r 76
GBPNZD.r -59
EURAUD.r 6
GBPAUD.r 66
GBPCAD.r 66
EURCAD.r 17
AUDJPY.r 45
BTCUSD 0
AUDUSD.r 6
USDCAD.r -1
EURJPY.r 35
GER40 0
EURGBP.r -2
GBPCHF.r 4
CADJPY.r 1
EURUSD.r -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.r 43K
AUDCAD.r 11K
GBPUSD.r 2.6K
NZDCAD.r 4.3K
GBPNZD.r 140
EURAUD.r -92
GBPAUD.r 4.4K
GBPCAD.r 2.4K
EURCAD.r 908
AUDJPY.r 2.4K
BTCUSD -4.2K
AUDUSD.r 328
USDCAD.r 15
EURJPY.r 983
GER40 390
EURGBP.r 25
GBPCHF.r 161
CADJPY.r 73
EURUSD.r -126
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +52.48 USD
Pior negociação: -110 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +82.09 USD
Máxima perda consecutiva: -25.51 USD

Sem comentários
