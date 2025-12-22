- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
936
Negociações com lucro:
633 (67.62%)
Negociações com perda:
303 (32.37%)
Melhor negociação:
52.48 USD
Pior negociação:
-110.02 USD
Lucro bruto:
2 989.52 USD (242 431 pips)
Perda bruta:
-1 793.55 USD (83 260 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (82.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
150.84 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
74.26%
Depósito máximo carregado:
1.17%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
8.98
Negociações longas:
652 (69.66%)
Negociações curtas:
284 (30.34%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
1.28 USD
Lucro médio:
4.72 USD
Perda média:
-5.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-25.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-110.02 USD (1)
Crescimento mensal:
10.14%
Previsão anual:
123.07%
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
22.20 USD
Máximo:
133.24 USD (21.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.26% (22.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.84% (8.41 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|362
|AUDCAD.r
|313
|GBPUSD.r
|136
|NZDCAD.r
|73
|GBPNZD.r
|10
|EURAUD.r
|8
|GBPAUD.r
|7
|GBPCAD.r
|6
|EURCAD.r
|3
|AUDJPY.r
|3
|BTCUSD
|2
|AUDUSD.r
|2
|USDCAD.r
|2
|EURJPY.r
|2
|GER40
|1
|EURGBP.r
|1
|GBPCHF.r
|1
|CADJPY.r
|1
|EURUSD.r
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.r
|739
|AUDCAD.r
|143
|GBPUSD.r
|68
|NZDCAD.r
|76
|GBPNZD.r
|-59
|EURAUD.r
|6
|GBPAUD.r
|66
|GBPCAD.r
|66
|EURCAD.r
|17
|AUDJPY.r
|45
|BTCUSD
|0
|AUDUSD.r
|6
|USDCAD.r
|-1
|EURJPY.r
|35
|GER40
|0
|EURGBP.r
|-2
|GBPCHF.r
|4
|CADJPY.r
|1
|EURUSD.r
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.r
|43K
|AUDCAD.r
|11K
|GBPUSD.r
|2.6K
|NZDCAD.r
|4.3K
|GBPNZD.r
|140
|EURAUD.r
|-92
|GBPAUD.r
|4.4K
|GBPCAD.r
|2.4K
|EURCAD.r
|908
|AUDJPY.r
|2.4K
|BTCUSD
|-4.2K
|AUDUSD.r
|328
|USDCAD.r
|15
|EURJPY.r
|983
|GER40
|390
|EURGBP.r
|25
|GBPCHF.r
|161
|CADJPY.r
|73
|EURUSD.r
|-126
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +52.48 USD
Pior negociação: -110 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +82.09 USD
Máxima perda consecutiva: -25.51 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsSC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
