交易:
934
盈利交易:
631 (67.55%)
亏损交易:
303 (32.44%)
最好交易:
52.48 USD
最差交易:
-110.02 USD
毛利:
2 986.25 USD (242 104 pips)
毛利亏损:
-1 793.43 USD (83 260 pips)
最大连续赢利:
15 (82.09 USD)
最大连续盈利:
150.84 USD (8)
夏普比率:
0.18
交易活动:
69.67%
最大入金加载:
0.89%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
24
平均持有时间:
16 小时
采收率:
8.95
长期交易:
650 (69.59%)
短期交易:
284 (30.41%)
利润因子:
1.67
预期回报:
1.28 USD
平均利润:
4.73 USD
平均损失:
-5.92 USD
最大连续失误:
8 (-25.51 USD)
最大连续亏损:
-110.02 USD (1)
每月增长:
11.08%
年度预测:
134.49%
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
22.20 USD
最大值:
133.24 USD (21.46%)
相对跌幅:
结余:
12.26% (22.27 USD)
净值:
0.70% (6.99 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|360
|AUDCAD.r
|313
|GBPUSD.r
|136
|NZDCAD.r
|73
|GBPNZD.r
|10
|EURAUD.r
|8
|GBPAUD.r
|7
|GBPCAD.r
|6
|EURCAD.r
|3
|AUDJPY.r
|3
|BTCUSD
|2
|AUDUSD.r
|2
|USDCAD.r
|2
|EURJPY.r
|2
|GER40
|1
|EURGBP.r
|1
|GBPCHF.r
|1
|CADJPY.r
|1
|EURUSD.r
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|736
|AUDCAD.r
|143
|GBPUSD.r
|68
|NZDCAD.r
|76
|GBPNZD.r
|-59
|EURAUD.r
|6
|GBPAUD.r
|66
|GBPCAD.r
|66
|EURCAD.r
|17
|AUDJPY.r
|45
|BTCUSD
|0
|AUDUSD.r
|6
|USDCAD.r
|-1
|EURJPY.r
|35
|GER40
|0
|EURGBP.r
|-2
|GBPCHF.r
|4
|CADJPY.r
|1
|EURUSD.r
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|42K
|AUDCAD.r
|11K
|GBPUSD.r
|2.6K
|NZDCAD.r
|4.3K
|GBPNZD.r
|140
|EURAUD.r
|-92
|GBPAUD.r
|4.4K
|GBPCAD.r
|2.4K
|EURCAD.r
|908
|AUDJPY.r
|2.4K
|BTCUSD
|-4.2K
|AUDUSD.r
|328
|USDCAD.r
|15
|EURJPY.r
|983
|GER40
|390
|EURGBP.r
|25
|GBPCHF.r
|161
|CADJPY.r
|73
|EURUSD.r
|-126
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
最好交易: +52.48 USD
最差交易: -110 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +82.09 USD
最大连续亏损: -25.51 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsSC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
