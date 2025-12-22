SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / TC Investment Multi Strategies
Po Yuan Chen

TC Investment Multi Strategies

Po Yuan Chen
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 121%
FPMarketsSC-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
936
Transacciones Rentables:
633 (67.62%)
Transacciones Irrentables:
303 (32.37%)
Mejor transacción:
52.48 USD
Peor transacción:
-110.02 USD
Beneficio Bruto:
2 989.52 USD (242 431 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 793.55 USD (83 260 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (82.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
150.84 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
74.26%
Carga máxima del depósito:
1.17%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
8.98
Transacciones Largas:
652 (69.66%)
Transacciones Cortas:
284 (30.34%)
Factor de Beneficio:
1.67
Beneficio Esperado:
1.28 USD
Beneficio medio:
4.72 USD
Pérdidas medias:
-5.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-25.51 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-110.02 USD (1)
Crecimiento al mes:
10.14%
Pronóstico anual:
123.07%
Trading algorítmico:
81%
Reducción de balance:
Absoluto:
22.20 USD
Máxima:
133.24 USD (21.46%)
Reducción relativa:
De balance:
12.26% (22.27 USD)
De fondos:
0.84% (8.41 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.r 362
AUDCAD.r 313
GBPUSD.r 136
NZDCAD.r 73
GBPNZD.r 10
EURAUD.r 8
GBPAUD.r 7
GBPCAD.r 6
EURCAD.r 3
AUDJPY.r 3
BTCUSD 2
AUDUSD.r 2
USDCAD.r 2
EURJPY.r 2
GER40 1
EURGBP.r 1
GBPCHF.r 1
CADJPY.r 1
EURUSD.r 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.r 739
AUDCAD.r 143
GBPUSD.r 68
NZDCAD.r 76
GBPNZD.r -59
EURAUD.r 6
GBPAUD.r 66
GBPCAD.r 66
EURCAD.r 17
AUDJPY.r 45
BTCUSD 0
AUDUSD.r 6
USDCAD.r -1
EURJPY.r 35
GER40 0
EURGBP.r -2
GBPCHF.r 4
CADJPY.r 1
EURUSD.r -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.r 43K
AUDCAD.r 11K
GBPUSD.r 2.6K
NZDCAD.r 4.3K
GBPNZD.r 140
EURAUD.r -92
GBPAUD.r 4.4K
GBPCAD.r 2.4K
EURCAD.r 908
AUDJPY.r 2.4K
BTCUSD -4.2K
AUDUSD.r 328
USDCAD.r 15
EURJPY.r 983
GER40 390
EURGBP.r 25
GBPCHF.r 161
CADJPY.r 73
EURUSD.r -126
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +52.48 USD
Peor transacción: -110 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +82.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -25.51 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsSC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TC Investment Multi Strategies
30 USD al mes
121%
0
0
USD
1K
USD
25
81%
936
67%
74%
1.66
1.28
USD
12%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.