Po Yuan Chen

TC Investment Multi Strategies

Po Yuan Chen
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 120%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
931
Bénéfice trades:
629 (67.56%)
Perte trades:
302 (32.44%)
Meilleure transaction:
52.48 USD
Pire transaction:
-110.02 USD
Bénéfice brut:
2 981.65 USD (241 753 pips)
Perte brute:
-1 788.12 USD (83 123 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (82.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
150.84 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.89%
Dernier trade:
45 il y a des minutes
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
8.96
Longs trades:
648 (69.60%)
Courts trades:
283 (30.40%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
1.28 USD
Bénéfice moyen:
4.74 USD
Perte moyenne:
-5.92 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-25.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-110.02 USD (1)
Croissance mensuelle:
11.02%
Prévision annuelle:
133.67%
Algo trading:
81%
Prélèvement par solde:
Absolu:
22.20 USD
Maximal:
133.24 USD (21.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.26% (22.27 USD)
Par fonds propres:
0.36% (6.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.r 359
AUDCAD.r 313
GBPUSD.r 135
NZDCAD.r 72
GBPNZD.r 10
EURAUD.r 8
GBPAUD.r 7
GBPCAD.r 6
EURCAD.r 3
AUDJPY.r 3
BTCUSD 2
AUDUSD.r 2
USDCAD.r 2
EURJPY.r 2
GER40 1
EURGBP.r 1
GBPCHF.r 1
CADJPY.r 1
EURUSD.r 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.r 734
AUDCAD.r 143
GBPUSD.r 66
NZDCAD.r 82
GBPNZD.r -59
EURAUD.r 6
GBPAUD.r 66
GBPCAD.r 66
EURCAD.r 17
AUDJPY.r 45
BTCUSD 0
AUDUSD.r 6
USDCAD.r -1
EURJPY.r 35
GER40 0
EURGBP.r -2
GBPCHF.r 4
CADJPY.r 1
EURUSD.r -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.r 42K
AUDCAD.r 11K
GBPUSD.r 2.5K
NZDCAD.r 4.5K
GBPNZD.r 140
EURAUD.r -92
GBPAUD.r 4.4K
GBPCAD.r 2.4K
EURCAD.r 908
AUDJPY.r 2.4K
BTCUSD -4.2K
AUDUSD.r 328
USDCAD.r 15
EURJPY.r 983
GER40 390
EURGBP.r 25
GBPCHF.r 161
CADJPY.r 73
EURUSD.r -126
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +52.48 USD
Pire transaction: -110 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +82.09 USD
Perte consécutive maximale: -25.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.