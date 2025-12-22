SinyallerBölümler
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER SNAKES COMPLETO RICO TM

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 23%
Rico-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
466
Kârla kapanan işlemler:
277 (59.44%)
Zararla kapanan işlemler:
189 (40.56%)
En iyi işlem:
317.00 BRL
En kötü işlem:
-258.00 BRL
Brüt kâr:
14 764.00 BRL (73 820 pips)
Brüt zarar:
-12 313.00 BRL (61 565 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (463.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
790.00 BRL (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
95
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
1.77
Alış işlemleri:
221 (47.42%)
Satış işlemleri:
245 (52.58%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
5.26 BRL
Ortalama kâr:
53.30 BRL
Ortalama zarar:
-65.15 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-767.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-767.00 BRL (10)
Aylık büyüme:
28.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
842.00 BRL
Maksimum:
1 384.00 BRL (11.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.91% (1 384.00 BRL)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINZ25 399
WING26 67
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINZ25 592
WING26 489
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINZ25 6.7K
WING26 5.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +317.00 BRL
En kötü işlem: -258 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +463.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -767.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Rico-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.12.22 01:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 01:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
