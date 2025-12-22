- Büyüme
İşlemler:
466
Kârla kapanan işlemler:
277 (59.44%)
Zararla kapanan işlemler:
189 (40.56%)
En iyi işlem:
317.00 BRL
En kötü işlem:
-258.00 BRL
Brüt kâr:
14 764.00 BRL (73 820 pips)
Brüt zarar:
-12 313.00 BRL (61 565 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (463.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
790.00 BRL (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
95
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
1.77
Alış işlemleri:
221 (47.42%)
Satış işlemleri:
245 (52.58%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
5.26 BRL
Ortalama kâr:
53.30 BRL
Ortalama zarar:
-65.15 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-767.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-767.00 BRL (10)
Aylık büyüme:
28.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
842.00 BRL
Maksimum:
1 384.00 BRL (11.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.91% (1 384.00 BRL)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINZ25
|399
|WING26
|67
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINZ25
|592
|WING26
|489
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINZ25
|6.7K
|WING26
|5.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +317.00 BRL
En kötü işlem: -258 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +463.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -767.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Rico-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
