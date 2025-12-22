- Crescimento
Negociações:
548
Negociações com lucro:
317 (57.84%)
Negociações com perda:
231 (42.15%)
Melhor negociação:
317.00 BRL
Pior negociação:
-264.00 BRL
Lucro bruto:
16 089.00 BRL (80 445 pips)
Perda bruta:
-15 850.00 BRL (79 250 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (463.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
790.00 BRL (4)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
11.64%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 minutos atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
51 minutos
Fator de recuperação:
0.10
Negociações longas:
262 (47.81%)
Negociações curtas:
286 (52.19%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.44 BRL
Lucro médio:
50.75 BRL
Perda média:
-68.61 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-767.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-1 002.00 BRL (9)
Crescimento mensal:
-6.98%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
842.00 BRL
Máximo:
2 479.00 BRL (18.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.50% (2 479.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
4.44% (510.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINZ25
|399
|WING26
|149
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINZ25
|592
|WING26
|-486
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINZ25
|6.7K
|WING26
|-5.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +317.00 BRL
Pior negociação: -264 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +463.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -767.00 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Rico-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
300 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
11K
BRL
BRL
7
100%
548
57%
12%
1.01
0.44
BRL
BRL
21%
1:1