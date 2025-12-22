SinaisSeções
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER SNAKES COMPLETO TM

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 0%
Rico-PRD
1:1
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
548
Negociações com lucro:
317 (57.84%)
Negociações com perda:
231 (42.15%)
Melhor negociação:
317.00 BRL
Pior negociação:
-264.00 BRL
Lucro bruto:
16 089.00 BRL (80 445 pips)
Perda bruta:
-15 850.00 BRL (79 250 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (463.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
790.00 BRL (4)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
11.64%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 minutos atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
51 minutos
Fator de recuperação:
0.10
Negociações longas:
262 (47.81%)
Negociações curtas:
286 (52.19%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.44 BRL
Lucro médio:
50.75 BRL
Perda média:
-68.61 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-767.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-1 002.00 BRL (9)
Crescimento mensal:
-6.98%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
842.00 BRL
Máximo:
2 479.00 BRL (18.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.50% (2 479.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
4.44% (510.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINZ25 399
WING26 149
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINZ25 592
WING26 -486
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINZ25 6.7K
WING26 -5.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +317.00 BRL
Pior negociação: -264 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +463.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -767.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Rico-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.05 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 12:04
No swaps are charged
2026.01.05 12:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 01:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 01:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
