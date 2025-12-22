- Crescita
Trade:
466
Profit Trade:
277 (59.44%)
Loss Trade:
189 (40.56%)
Best Trade:
317.00 BRL
Worst Trade:
-258.00 BRL
Profitto lordo:
14 764.00 BRL (73 820 pips)
Perdita lorda:
-12 313.00 BRL (61 565 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (463.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
790.00 BRL (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
95
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
1.77
Long Trade:
221 (47.42%)
Short Trade:
245 (52.58%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
5.26 BRL
Profitto medio:
53.30 BRL
Perdita media:
-65.15 BRL
Massime perdite consecutive:
10 (-767.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-767.00 BRL (10)
Crescita mensile:
28.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
842.00 BRL
Massimale:
1 384.00 BRL (11.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.91% (1 384.00 BRL)
Per equità:
0.00% (0.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINZ25
|399
|WING26
|67
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINZ25
|592
|WING26
|489
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINZ25
|6.7K
|WING26
|5.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +317.00 BRL
Worst Trade: -258 BRL
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +463.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -767.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Rico-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
