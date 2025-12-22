SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SKYTRADER SNAKES COMPLETO RICO TM
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER SNAKES COMPLETO RICO TM

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 23%
Rico-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
466
Profit Trade:
277 (59.44%)
Loss Trade:
189 (40.56%)
Best Trade:
317.00 BRL
Worst Trade:
-258.00 BRL
Profitto lordo:
14 764.00 BRL (73 820 pips)
Perdita lorda:
-12 313.00 BRL (61 565 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (463.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
790.00 BRL (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
95
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
1.77
Long Trade:
221 (47.42%)
Short Trade:
245 (52.58%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
5.26 BRL
Profitto medio:
53.30 BRL
Perdita media:
-65.15 BRL
Massime perdite consecutive:
10 (-767.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-767.00 BRL (10)
Crescita mensile:
28.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
842.00 BRL
Massimale:
1 384.00 BRL (11.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.91% (1 384.00 BRL)
Per equità:
0.00% (0.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINZ25 399
WING26 67
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINZ25 592
WING26 489
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINZ25 6.7K
WING26 5.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +317.00 BRL
Worst Trade: -258 BRL
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +463.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -767.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Rico-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.12.22 01:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 01:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
