- 자본
- 축소
트레이드:
564
이익 거래:
326 (57.80%)
손실 거래:
238 (42.20%)
최고의 거래:
317.00 BRL
최악의 거래:
-264.00 BRL
총 수익:
16 614.00 BRL (83 070 pips)
총 손실:
-16 269.00 BRL (81 345 pips)
연속 최대 이익:
12 (463.00 BRL)
연속 최대 이익:
790.00 BRL (4)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
12.92%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
52 분
회복 요인:
0.13
롱(주식매수):
269 (47.70%)
숏(주식차입매도):
295 (52.30%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.61 BRL
평균 이익:
50.96 BRL
평균 손실:
-68.36 BRL
연속 최대 손실:
10 (-767.00 BRL)
연속 최대 손실:
-1 002.00 BRL (9)
월별 성장률:
-6.08%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
842.00 BRL
최대한의:
2 586.00 BRL (18.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.29% (2 586.00 BRL)
자본금별:
4.44% (510.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINZ25
|399
|WING26
|165
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINZ25
|592
|WING26
|-440
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINZ25
|6.7K
|WING26
|-5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +317.00 BRL
최악의 거래: -264 BRL
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +463.00 BRL
연속 최대 손실: -767.00 BRL
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Rico-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 300 USD
1%
0
0
USD
USD
11K
BRL
BRL
7
100%
564
57%
13%
1.02
0.61
BRL
BRL
21%
1:1