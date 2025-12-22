SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / SKYTRADER SNAKES COMPLETO TM
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER SNAKES COMPLETO TM

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 0%
Rico-PRD
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
548
Gewinntrades:
317 (57.84%)
Verlusttrades:
231 (42.15%)
Bester Trade:
317.00 BRL
Schlechtester Trade:
-264.00 BRL
Bruttoprofit:
16 089.00 BRL (80 445 pips)
Bruttoverlust:
-15 850.00 BRL (79 250 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (463.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
790.00 BRL (4)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
11.64%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
22 Minuten
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
51 Minuten
Erholungsfaktor:
0.10
Long-Positionen:
262 (47.81%)
Short-Positionen:
286 (52.19%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.44 BRL
Durchschnittlicher Profit:
50.75 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-68.61 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-767.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 002.00 BRL (9)
Wachstum pro Monat :
-6.98%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
842.00 BRL
Maximaler:
2 479.00 BRL (18.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.50% (2 479.00 BRL)
Kapital:
4.44% (510.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINZ25 399
WING26 149
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINZ25 592
WING26 -486
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINZ25 6.7K
WING26 -5.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +317.00 BRL
Schlechtester Trade: -264 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +463.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -767.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Rico-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.05 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 12:04
No swaps are charged
2026.01.05 12:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 01:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 01:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
