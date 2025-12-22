- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
548
Gewinntrades:
317 (57.84%)
Verlusttrades:
231 (42.15%)
Bester Trade:
317.00 BRL
Schlechtester Trade:
-264.00 BRL
Bruttoprofit:
16 089.00 BRL (80 445 pips)
Bruttoverlust:
-15 850.00 BRL (79 250 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (463.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
790.00 BRL (4)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
11.64%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
22 Minuten
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
51 Minuten
Erholungsfaktor:
0.10
Long-Positionen:
262 (47.81%)
Short-Positionen:
286 (52.19%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.44 BRL
Durchschnittlicher Profit:
50.75 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-68.61 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-767.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 002.00 BRL (9)
Wachstum pro Monat :
-6.98%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
842.00 BRL
Maximaler:
2 479.00 BRL (18.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.50% (2 479.00 BRL)
Kapital:
4.44% (510.00 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WINZ25
|399
|WING26
|149
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WINZ25
|592
|WING26
|-486
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WINZ25
|6.7K
|WING26
|-5.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +317.00 BRL
Schlechtester Trade: -264 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +463.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -767.00 BRL
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Rico-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
300 USD pro Monat
0%
0
0
USD
USD
11K
BRL
BRL
7
100%
548
57%
12%
1.01
0.44
BRL
BRL
21%
1:1