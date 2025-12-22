シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SKYTRADER SNAKES COMPLETO TM
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER SNAKES COMPLETO TM

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
レビュー0件
信頼性
7週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 0%
Rico-PRD
1:1
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
548
利益トレード:
317 (57.84%)
損失トレード:
231 (42.15%)
ベストトレード:
317.00 BRL
最悪のトレード:
-264.00 BRL
総利益:
16 089.00 BRL (80 445 pips)
総損失:
-15 850.00 BRL (79 250 pips)
最大連続の勝ち:
12 (463.00 BRL)
最大連続利益:
790.00 BRL (4)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
11.64%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
51 分
リカバリーファクター:
0.10
長いトレード:
262 (47.81%)
短いトレード:
286 (52.19%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.44 BRL
平均利益:
50.75 BRL
平均損失:
-68.61 BRL
最大連続の負け:
10 (-767.00 BRL)
最大連続損失:
-1 002.00 BRL (9)
月間成長:
-6.98%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
842.00 BRL
最大の:
2 479.00 BRL (18.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.50% (2 479.00 BRL)
エクイティによる:
4.44% (510.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINZ25 399
WING26 149
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINZ25 592
WING26 -486
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINZ25 6.7K
WING26 -5.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +317.00 BRL
最悪のトレード: -264 BRL
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +463.00 BRL
最大連続損失: -767.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Rico-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.05 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 12:04
No swaps are charged
2026.01.05 12:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 01:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 01:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
