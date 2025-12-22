- 成長
トレード:
548
利益トレード:
317 (57.84%)
損失トレード:
231 (42.15%)
ベストトレード:
317.00 BRL
最悪のトレード:
-264.00 BRL
総利益:
16 089.00 BRL (80 445 pips)
総損失:
-15 850.00 BRL (79 250 pips)
最大連続の勝ち:
12 (463.00 BRL)
最大連続利益:
790.00 BRL (4)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
11.64%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
51 分
リカバリーファクター:
0.10
長いトレード:
262 (47.81%)
短いトレード:
286 (52.19%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.44 BRL
平均利益:
50.75 BRL
平均損失:
-68.61 BRL
最大連続の負け:
10 (-767.00 BRL)
最大連続損失:
-1 002.00 BRL (9)
月間成長:
-6.98%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
842.00 BRL
最大の:
2 479.00 BRL (18.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.50% (2 479.00 BRL)
エクイティによる:
4.44% (510.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINZ25
|399
|WING26
|149
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINZ25
|592
|WING26
|-486
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINZ25
|6.7K
|WING26
|-5.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
ベストトレード: +317.00 BRL
最悪のトレード: -264 BRL
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +463.00 BRL
最大連続損失: -767.00 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Rico-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
