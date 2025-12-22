- 成长
交易:
541
盈利交易:
314 (58.04%)
亏损交易:
227 (41.96%)
最好交易:
317.00 BRL
最差交易:
-264.00 BRL
毛利:
15 872.00 BRL (79 360 pips)
毛利亏损:
-15 504.00 BRL (77 520 pips)
最大连续赢利:
12 (463.00 BRL)
最大连续盈利:
790.00 BRL (4)
夏普比率:
0.01
交易活动:
11.64%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
24 几分钟前
每周交易:
24
平均持有时间:
51 分钟
采收率:
0.16
长期交易:
260 (48.06%)
短期交易:
281 (51.94%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.68 BRL
平均利润:
50.55 BRL
平均损失:
-68.30 BRL
最大连续失误:
10 (-767.00 BRL)
最大连续亏损:
-1 002.00 BRL (9)
每月增长:
-5.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
842.00 BRL
最大值:
2 307.00 BRL (16.83%)
相对跌幅:
结余:
19.23% (2 307.00 BRL)
净值:
4.44% (510.00 BRL)
分配
交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINZ25
|399
|WING26
|142
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINZ25
|592
|WING26
|-429
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINZ25
|6.7K
|WING26
|-4.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
最好交易: +317.00 BRL
最差交易: -264 BRL
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +463.00 BRL
最大连续亏损: -767.00 BRL
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Rico-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
