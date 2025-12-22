信号部分
信号 / MetaTrader 5 / SKYTRADER SNAKES COMPLETO TM
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER SNAKES COMPLETO TM

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
可靠性
7
0 / 0 USD
每月复制 300 USD per 
增长自 2025 2%
Rico-PRD
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
541
盈利交易:
314 (58.04%)
亏损交易:
227 (41.96%)
最好交易:
317.00 BRL
最差交易:
-264.00 BRL
毛利:
15 872.00 BRL (79 360 pips)
毛利亏损:
-15 504.00 BRL (77 520 pips)
最大连续赢利:
12 (463.00 BRL)
最大连续盈利:
790.00 BRL (4)
夏普比率:
0.01
交易活动:
11.64%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
24 几分钟前
每周交易:
24
平均持有时间:
51 分钟
采收率:
0.16
长期交易:
260 (48.06%)
短期交易:
281 (51.94%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.68 BRL
平均利润:
50.55 BRL
平均损失:
-68.30 BRL
最大连续失误:
10 (-767.00 BRL)
最大连续亏损:
-1 002.00 BRL (9)
每月增长:
-5.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
842.00 BRL
最大值:
2 307.00 BRL (16.83%)
相对跌幅:
结余:
19.23% (2 307.00 BRL)
净值:
4.44% (510.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINZ25 399
WING26 142
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINZ25 592
WING26 -429
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINZ25 6.7K
WING26 -4.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +317.00 BRL
最差交易: -264 BRL
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +463.00 BRL
最大连续亏损: -767.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Rico-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2026.01.05 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 12:04
No swaps are charged
2026.01.05 12:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 01:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 01:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
