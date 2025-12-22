SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / SKYTRADER SNAKES COMPLETO TM
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER SNAKES COMPLETO TM

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 comentarios
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 -1%
Rico-PRD
1:1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
612
Transacciones Rentables:
347 (56.69%)
Transacciones Irrentables:
265 (43.30%)
Mejor transacción:
317.00 BRL
Peor transacción:
-264.00 BRL
Beneficio Bruto:
17 122.00 BRL (85 610 pips)
Pérdidas Brutas:
-17 059.00 BRL (85 295 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (463.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
790.00 BRL (4)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
15.70%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
6 minutos
Trades a la semana:
74
Tiempo medio de espera:
53 minutos
Factor de Recuperación:
0.02
Transacciones Largas:
299 (48.86%)
Transacciones Cortas:
313 (51.14%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.10 BRL
Beneficio medio:
49.34 BRL
Pérdidas medias:
-64.37 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-438.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 002.00 BRL (9)
Crecimiento al mes:
-13.20%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
842.00 BRL
Máxima:
2 586.00 BRL (18.86%)
Reducción relativa:
De balance:
21.29% (2 586.00 BRL)
De fondos:
4.44% (510.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINZ25 399
WING26 213
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINZ25 592
WING26 -564
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINZ25 6.7K
WING26 -6.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +317.00 BRL
Peor transacción: -264 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +463.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -438.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Rico-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.09 21:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 20:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 12:04
No swaps are charged
2026.01.05 12:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 01:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 01:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SKYTRADER SNAKES COMPLETO TM
300 USD al mes
-1%
0
0
USD
11K
BRL
8
100%
612
56%
16%
1.00
0.10
BRL
21%
1:1
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.