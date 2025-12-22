- Прирост
Всего трейдов:
555
Прибыльных трейдов:
321 (57.83%)
Убыточных трейдов:
234 (42.16%)
Лучший трейд:
317.00 BRL
Худший трейд:
-264.00 BRL
Общая прибыль:
16 464.00 BRL (82 320 pips)
Общий убыток:
-16 184.00 BRL (80 920 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (463.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
790.00 BRL (4)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
12.92%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
43 минуты
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
52 минуты
Фактор восстановления:
0.11
Длинных трейдов:
267 (48.11%)
Коротких трейдов:
288 (51.89%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.50 BRL
Средняя прибыль:
51.29 BRL
Средний убыток:
-69.16 BRL
Макс. серия проигрышей:
10 (-767.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-1 002.00 BRL (9)
Прирост в месяц:
-6.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
842.00 BRL
Максимальная:
2 586.00 BRL (18.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.29% (2 586.00 BRL)
По эквити:
4.44% (510.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINZ25
|399
|WING26
|156
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINZ25
|592
|WING26
|-468
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINZ25
|6.7K
|WING26
|-5.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Rico-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
