Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER SNAKES COMPLETO TM

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 1%
Rico-PRD
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
555
Прибыльных трейдов:
321 (57.83%)
Убыточных трейдов:
234 (42.16%)
Лучший трейд:
317.00 BRL
Худший трейд:
-264.00 BRL
Общая прибыль:
16 464.00 BRL (82 320 pips)
Общий убыток:
-16 184.00 BRL (80 920 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (463.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
790.00 BRL (4)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
12.92%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
43 минуты
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
52 минуты
Фактор восстановления:
0.11
Длинных трейдов:
267 (48.11%)
Коротких трейдов:
288 (51.89%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.50 BRL
Средняя прибыль:
51.29 BRL
Средний убыток:
-69.16 BRL
Макс. серия проигрышей:
10 (-767.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-1 002.00 BRL (9)
Прирост в месяц:
-6.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
842.00 BRL
Максимальная:
2 586.00 BRL (18.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.29% (2 586.00 BRL)
По эквити:
4.44% (510.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINZ25 399
WING26 156
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINZ25 592
WING26 -468
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINZ25 6.7K
WING26 -5.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +317.00 BRL
Худший трейд: -264 BRL
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +463.00 BRL
Макс. убыток в серии: -767.00 BRL

Нет отзывов
2026.01.05 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 12:04
No swaps are charged
2026.01.05 12:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 01:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 01:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
