SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / KOREL
Algoritmic Capital, Ltd.

KOREL

Algoritmic Capital, Ltd.
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -19%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
249
Kârla kapanan işlemler:
171 (68.67%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (31.33%)
En iyi işlem:
30.58 USD
En kötü işlem:
-154.38 USD
Brüt kâr:
738.67 USD (133 973 pips)
Brüt zarar:
-1 310.16 USD (657 151 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (18.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
133.58 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.80%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.58
Alış işlemleri:
121 (48.59%)
Satış işlemleri:
128 (51.41%)
Kâr faktörü:
0.56
Beklenen getiri:
-2.30 USD
Ortalama kâr:
4.32 USD
Ortalama zarar:
-16.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-977.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-977.70 USD (11)
Aylık büyüme:
3.02%
Yıllık tahmin:
36.61%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
844.26 USD
Maksimum:
977.84 USD (32.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.35% (977.70 USD)
Varlığa göre:
3.54% (70.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 86
NZDCAD 79
AUDNZD 67
BTCUSD 17
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 122
NZDCAD 95
AUDNZD 56
BTCUSD -844
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 5.4K
NZDCAD 2.4K
AUDNZD -1.7K
BTCUSD -529K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.58 USD
En kötü işlem: -154 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +18.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -977.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
KOREL
Ayda 30 USD
-19%
0
0
USD
2K
USD
21
93%
249
68%
100%
0.56
-2.30
USD
32%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.