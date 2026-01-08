- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
249
盈利交易:
171 (68.67%)
亏损交易:
78 (31.33%)
最好交易:
30.58 USD
最差交易:
-154.38 USD
毛利:
738.67 USD (133 973 pips)
毛利亏损:
-1 310.16 USD (657 151 pips)
最大连续赢利:
11 (18.02 USD)
最大连续盈利:
133.58 USD (6)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.80%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.58
长期交易:
121 (48.59%)
短期交易:
128 (51.41%)
利润因子:
0.56
预期回报:
-2.30 USD
平均利润:
4.32 USD
平均损失:
-16.80 USD
最大连续失误:
11 (-977.70 USD)
最大连续亏损:
-977.70 USD (11)
每月增长:
3.02%
年度预测:
36.61%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
844.26 USD
最大值:
977.84 USD (32.35%)
相对跌幅:
结余:
32.35% (977.70 USD)
净值:
3.54% (70.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|86
|NZDCAD
|79
|AUDNZD
|67
|BTCUSD
|17
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|122
|NZDCAD
|95
|AUDNZD
|56
|BTCUSD
|-844
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|5.4K
|NZDCAD
|2.4K
|AUDNZD
|-1.7K
|BTCUSD
|-529K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.58 USD
最差交易: -154 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +18.02 USD
最大连续亏损: -977.70 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-19%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
21
93%
249
68%
100%
0.56
-2.30
USD
USD
32%
1:500