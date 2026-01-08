- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
249
Negociações com lucro:
171 (68.67%)
Negociações com perda:
78 (31.33%)
Melhor negociação:
30.58 USD
Pior negociação:
-154.38 USD
Lucro bruto:
738.67 USD (133 973 pips)
Perda bruta:
-1 310.16 USD (657 151 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (18.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
133.58 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.80%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.58
Negociações longas:
121 (48.59%)
Negociações curtas:
128 (51.41%)
Fator de lucro:
0.56
Valor esperado:
-2.30 USD
Lucro médio:
4.32 USD
Perda média:
-16.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-977.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-977.70 USD (11)
Crescimento mensal:
3.02%
Previsão anual:
36.61%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
844.26 USD
Máximo:
977.84 USD (32.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.35% (977.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.54% (70.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|86
|NZDCAD
|79
|AUDNZD
|67
|BTCUSD
|17
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|122
|NZDCAD
|95
|AUDNZD
|56
|BTCUSD
|-844
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|5.4K
|NZDCAD
|2.4K
|AUDNZD
|-1.7K
|BTCUSD
|-529K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +30.58 USD
Pior negociação: -154 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +18.02 USD
Máxima perda consecutiva: -977.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.00 × 1
